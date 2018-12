Twitter svela i dati del 2018 tra politica e sport

Candido Romano,

In Italia Twitter è sicuramente il social più politico. Come ogni anno Twitter ha rilasciato la classifica degli account più menzionati nel corso del 2018. Tra i primi 10 ci sono anche Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Matteo Renzi, mentre a rappresentare lo sport ci pensa la Juventus. Inoltre sempre dalla classifica annuale si scopre che il giorno con più tweet dell’anno è stato domenica 25 febbraio, in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali. Sono invece oltre 500 milioni le Gif pubblicate su Twitter nel corso del 2018.

Classifica account Twitter e hashtag più utilizzati del 2018

Il 2018 volge al termine e Twitter ha già svelato la classifica degli account più menzionati dell’anno. Al primo posto c’è @YouTube, seguito da @matteosalvinimi e da @onedirection. Al quarto posto troviamo il quotidiano La Repubblica, seguito da @luigidimaio, l’ex premier @matteorenzi e il @pdnetwork. All’ottavo posto invece troviamo la Juve per lo sport, seguita dal Fatto Quotidiano e da Ariana Grande.

Oltre agli account, Twitter ha svelato anche la classifica degli hashtag più utilizzati dagli utenti. Al primo posto troviamo il talent show musicale #amici 17, seguito da quello del ministro dell’Interno #salvini. Al terzo posto ci sono i #directioners, seguiti dal Movimento 5 Stelle (#m5s) mentre il Pd (#pd) non va oltre l’ottavo posto.

Twitter tra politica e sport

Ancora una volta in Italia Twitter ha confermato di essere abitato soprattutto da utenti appassionati di politica. In ogni caso però lo sport riesce a tenere testa a tutti gli avversari delle altre categorie. Nel 2018 infatti il tweet che in Italia ha ricevuto più like è stato quello di Cristiano Ronaldo, che ha conquistato anche il primo posto della classifica del tweet più ritwittato della categoria sport. Il tweet in questione è quello del 16 luglio, in occasione del CR7 day in cui l’attaccante veniva presentato ufficialmente dalla Juventus ai tifosi all’Allianz Stadium di Torino.