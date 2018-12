Windows 10, bug di Media Player risolto a dicembre

Filippo Vendrame,

Microsoft ha promesso che risolverà il bug di Media Player su Windows 10 entro metà dicembre. Trattasi di un bug che era emerso su Windows 10 October 2018 Update che impedisce all’utente di visualizzare la barra di ricerca in Windows Media Player. Un problema non grave ma sicuramente molto fastidioso per chi ancora utilizza il vecchio player multimediale della casa di Redmond.

La buona notizia è che Microsoft ha trovato un fix a questo bug e che lo rilascerà entro metà dicembre. Trattasi di una promessa ben precisa che probabilmente fa riferimento alla ricorrenza del Patch Tuesday di dicembre 2018 che cadrà il prossimo 11 di dicembre. Questo problema di Windows 10 October 2018 Update potrebbe non essere l’unico che la casa di Redmond andrà a risolvere durante la prossima ricorrenza del Patch Tuesday di dicembre 2018. L’ultima declinazione di Windows 10, infatti, non riceve aggiornamenti qualitativi da diverse settimane e gli Insider stanno sperimentando, invece, diversi nuovi aggiornamenti cumulativi. La sensazione è che Microsoft rilascerà la prossima settimana una lunga lista di correttivi che risolveranno molti di quei bug individuati all’interno dell’ultima declinazione di Windows 10.

Contestualmente a questo annuncio, il gigante del software ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10 Anniversary Update identificato dal codice KB4478877. Questo update, tuttavia, non è disponibile per gli utenti Windows 10 e Windows 10 Pro ma solo per gli utenti Long-Term Servicing Channel (LTSC) e per chi dispone di PC con Windows 10 Enterprise, Education SKU e Windows Server 2016 LTSC SKU.

Il change log è davvero minimo ma mette ancora una volta in evidenza come Microsoft punti a curare nei minimi dettagli la qualità del suo sistema operativo, anche nelle declinazioni più vecchie.