App Amazon Alexa: download e installazione

Filippo Vendrame,

Alexa è l’assistente personale che Amazon ha sviluppato e che è disponibile sia all’interno di alcuni smart speaker che come applicazione indipendente per smartphone iOS ed Android. Alexa può essere anche utilizzata sui PC accedendo ad una specifica applicazione web. Inoltre, su Windows 10 è in arrivo un’applicazione dedicata non ancora disponibile in Italia. Sugli smartphone, dunque, Alexa può diventare il baricentro di molte attività. Grazie a semplici comandi vocali, le persone potranno gestire tutte le funzionalità dell’assistente ed ottenere informazioni sul meteo, sulle notizie del giorno e su molto altro ancora.

Alexa permette anche di avviare la riproduzione della musica se preventivamente è stato collegato un servizio di streaming musicale come Amazon Music Unlimited o Spotify. Alexa può diventare anche il baricentro di una casa smart visto che permette di gestire con la voce il funzionamento della maggior parte dei prodotti per la domotica. Grazie alle Skill, vere e proprie mini app, le persone potranno aggiungere nuove funzionalità all’assistente. Le capacità di Alexa, quindi, possono venire ampliate in base alle necessità delle persone. Inoltre, essendo l’assistente basato sul cloud, il suo funzionamento migliora giorno dopo giorno.

Più sarà utilizzato e più Amazon sarà in grado di migliorarlo.

Amazon Alexa: download e installazione

Installare l’app di Alexa sugli smartphone Android ed iOS è davvero molto semplice. La prima cosa da fare è avviare il Play Store o l’App Store dal proprio dispositivo. Sfruttando il motore di ricerca interno, le persone dovranno cercare “Amazon Alexa”. Una volta individuata l’app, basterà aprire la scheda dell’app e scegliere di installarla sul proprio dispositivo.

Il download e l’installazione dell’app avvengono molto rapidamente. Una volta installata apparirà una nuova icona sullo smartphone che identificherà la presenza di Alexa. Per utilizzare l’assistente basterà premere sull’icona per avviare l’app e sfruttarne tutti i vantaggi.