Bollette a 28 giorni: rimborsi o compensazioni

Filippo Vendrame,

Con la delibera 269/18/CONS, AGCOM aveva stabilito che gli operatori avrebbero dovuto rimborsare all’interno delle bollette i giorni fatturati illegittimamente nelle fatture a 28 giorni. Questo rimborso sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2018. Tale rimborso derivava dalla mancata applicazione della delibera AGCOM 121/17/CONS che rendeva illegittime le bollette a 28 giorni e che invitava gli operatori a ripristinare il sistema di fatturazione su base mensile.

La vicenda delle bollette a 28 giorni è stata complessa ed è stata costellata da pesanti multe erogate dall’AGCOM agli operatori e da ricorsi al Tar. Ad oggi, le multe più pesanti sono state cancellate proprio dal Tar che, però, ha confermato i rimborsi spettanti ai clienti. Tuttavia, sul tema dei rimborsi c’è una novità. Proprio la delibera dell’AGCOM 269/18/CONS prevedeva un elemento che sino ad ora non è stato preso molto in considerazione e cioè la possibilità, per gli operatori, di proporre ai loro clienti una soluzione di compensazione alternativa a patto che sia satisfativa.

Gli operatori, quindi, potranno proporre ai clienti una soluzione di compensazione per il torto subito che sia alternativa al rimborso in bolletta. Rimborso che prevede solamente un allungamento dei giorni della mensilità pari a quelli illegittimamente erosi con la fatturazione a 28 giorni.

Gli operatori, dunque, potranno proporre soluzioni alternative che se accettate dagli utenti varranno come rimborso vero e proprio. Alla luce di questo dettaglio diventa molto più comprensibile la scelta di Fastweb di proporre il suo nuovo servizio cloud Wow Space in forma gratuita come soluzione di compensazione per i clienti.

Una scelta che inizialmente aveva sorpreso ma che adesso si spiega perfettamente con quanto previsto all’interno della delibera dell’AGCOM.

A questo punto non è da escludersi che anche altri operatori seguano la strada di Fastweb.