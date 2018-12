Connected City, annunciati i vincitori

Filippo Vendrame,

Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, annuncia dalle Officine Grandi Riparazioni di Torino i 5 vincitori della prima edizione di Connected City, il programma nazionale di open innovation che ha lo scopo di identificare e sperimentare nuovi progetti d’impatto per lo sviluppo di servizi per i cittadini basati su dati e tecnologie.

Tema dell’edizione 2018 è stata la mobilità. Oggi più che mai è necessario riconoscere a mettere a fattor comune progetti in grado di migliorare e semplificare la vita del cittadino mettendo allo stesso tavolo aziende, istituzioni e innovatori. Talent Garden, come promotore di Connected City, coinvolge grandi aziende come Iren, Links Foundation, Mini, Reale Mutua, Intesa Sanpaolo, Siemens, Ferrovie dello Stato Italiane e Digital Magics, che contribuiscono allo sviluppo dei progetti mettendo a disposizione fino a 150mila euro di investimenti ma soprattutto dataset, API e un processo di mentorship per i migliori progetti.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea e delle istituzioni del territorio, Camera di Commercio di Torino, Agenzia della Mobilità Piemontese, Università di Torino, Città di Torino e Regione Piemonte, quest’ultimi due tra i primi in Italia a rendere accessibili i dati a loro disposizione.

Dopo l’evento di lancio del programma avvenuto lo scorso 6 giugno con una giornata all’insegna della visione, e la partecipazione di oltre 400 protagonisti della città tra istituzioni, aziende e innovatori, che hanno contribuito alla definizione di un nuovo “Manifesto” condiviso delle città connesse, la serata di premiazione è stata un’ulteriore occasione di condivisione e di approfondimento sul ruolo che la tecnologia avrà in futuro nello sviluppo competitivo e sostenibile delle Smart Cities.

Ospiti dell’evento, Dominic Campbell, founder di FutureGov, organizzazione che ha l’obiettivo di portare il digitale e il design nel cuore della trasformazione del governo, e Luca Ballarini, Designer con una forte vocazione per l’urbanistica, fondatore e direttore creativo di Bellissimo, promotore di “Torino Stratosferica”.

Connected City, i vincitori

Cinque i progetti, ritenuti con il maggior potenziale di crescita, fattibilità e impatto sulla città, nominati vincitori della prima edizione di Connected City, che avranno accesso alla fase di sperimentazione della durata di 6 mesi.

I vincitori sono stati selezionati, tra i 15 migliori progetti arrivati alla fase finale, dopo un processo di valutazione svolto prima da una giuria di 40 professionisti sulla piattaforma web Call4Project e, nella giornata conclusiva, da un advisory board composto da partner e innovatori.

Vincitore per la challenge “Bright Urban Life” promossa da Mini: ForTune Podcast, piattaforma di podcast in pillole da tre minuti, di alta qualità, senza interruzioni.

in pillole da tre minuti, di alta qualità, senza interruzioni. Vincitore per la challenge “Movability” promossa da Links: Mobility , soluzione di mobilità urbana intelligente, collettiva e door to door per bambini, anziani e disabili abitanti di città medio-piccole.

, soluzione di mobilità urbana intelligente, collettiva e door to door per bambini, anziani e disabili abitanti di città medio-piccole. Vincitore per la challenge “Mobilità intermodale” promossa da Gruppo Ferrovie dello Stato: WiseTown , ecosistema di applicazioni e strumenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini in un ambiente collaborativo.

, ecosistema di applicazioni e strumenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini in un ambiente collaborativo. Vincitori sia per la challenge “Navigator”, promossa da Reale Group, sia per “Connected”, promossa da Digital Magics: Kimap-Data, applicazione che permette all’utente disabile motorio di raggiungere un punto qualsiasi all’interno di una città, percorrendo il tragitto più “accessibile” e Goover, app che trova i percorsi senza barriere architettoniche, dà voce alle segnalazioni e aggrega i luoghi accessibili per renderli disponibili agli utenti.