Fotocamera da 48 MP per il nuovo smartphone Xiaomi

Luca Colantuoni,

Il prossimo smartphone del produttore cinese avrà una fotocamera da 48 megapixel. Il Presidente di Xiaomi, Lin Bin, ha pubblicato sul social network Weibo un’immagine che mostra un dettaglio della parte posteriore del dispositivo con la scritta “48MP CAMERA“. Un altro interessante modello, ovvero la variante 5G del Mi MIX 3, potrebbe essere annunciato all’inizio del 2019.

Oltre ad aumentare il numero delle fotocamere (il Galaxy A9 ne ha quattro), i produttori hanno deciso di incrementare anche la risoluzione dei sensori. Il record attuale è detenuto da Huawei con i 40 megapixel delle fotocamere dei P20 Pro e Mate 20 Pro. Nell’immagine si notano anche il flash dual LED e il pulsante del volume, da cui si deduce che la fotocamera è posizionata nell’angolo superiore sinistro.

Il Presidente ha confermato che lo smartphone verrà annunciato a gennaio 2019. Non ha purtroppo svelato altre informazioni tecniche sulla fotocamera. Gli unici sensori da 48 megapixel sono stati presentati da Sony e Samsung. Il Sony IMX586, svelato a fine luglio, è già nelle mani dei produttori, quindi è il candidato più probabile. Il Samsung ISOCELL Bright GM1 è stato invece annunciato a fine ottobre, per cui non dovrebbe essere quello scelto da Xiaomi. Entrambi hanno pixel da 0,8 micrometri e sfruttano gli algoritmi di pixel binning per fondere quattro pixel in uno, simulando la migliore sensibilità alla luce di un pixel da 1,6 micrometri (12 megapixel effettivi).

Un sensore da 48 megapixel permette di applicare uno zoom 4x senza perdita di dettagli. Al momento solo lo Snapdragon 675 supporta scatti da 48 megapixel, quindi il SoC di Qualcomm potrebbe trovare posto nello smartphone di Xiaomi. Maggiori informazioni dovrebbero essere divulgate nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, il produttore ha mostrato una variante 5G del Mi MIX 3 durante una conferenza organizzata da China Mobile. La scheda tecnica dello smartphone conferma la presenza del processore Snapdragon 855 e del modem Snapdragon X50 5G.