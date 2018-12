Microsoft aggiorna Windows 10 October 2018 Update

Filippo Vendrame,

A meno di una settimana dall’appuntamento del Patch Tuesday di dicembre 2018, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento cumulativo per Windows 10 October 2018 Update. L’update è identificato dal codice KB4469342 e porta la build del sistema operativo alla versione 17763.168.

Il change log di questo aggiornamento cumulativo è lungo ma non lunghissimo. Scorrendolo, si nota come la casa di Redmond sia intervenuta in molte aree del sistema operativo per risolvere una serie di problemi. In particolare, la casa di Rerdmod ha risolto il problema della gestione della luminosità del sistema operativo ed un bug che rendeva critico l’utilizzo delle cuffie Bluetooth. Windows 10 October 2018 Update è nato sotto una cattiva stella e Microsoft è chiamata a correggere molte delle problematiche emerse che stanno compromettendo l’esperienza d’uso di questa piattaforma.

Con questo aggiornamento la società cerca di mettere una pezza ad una prima parte dei problemi dell’ultima declinazione di Windows 10. La strada per eliminare tutti i problemi è ancora lunga ma con buona probabilità già tra una settimana, all’interno della ricorrenza del Patch Tuesday, il gigante del software provvederà a rilasciare un nuovo update che andrà ad eliminare un’altra parte dei bug della piattaforma.

Microsoft, del resto, ha promesso maggiore qualità per gli aggiornamenti futuri e proprio per questo sta lavorando duramente per risolvere velocemente e nel migliore dei modi tutte le problematiche di Windows 10 October 2018 Update.

Il suggerimento, quindi, è quello di scaricare ed installare quanto prima questo nuovo aggiornamento qualitativo attraverso il classico canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.