Microsoft Outlook per iOS, nuovo look

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato il rilascio di un nuovo ed importante aggiornamento di Outlook per iOS che porta in dote alcune interessanti novità, soprattutto a livello di interfaccia. Solitamente aggiornamenti importanti come questi riguardano anche l’introduzione di nuove funzionalità. Questa volta, però, la casa di Redmond ha voluto lavorare solamente sull’interfaccia per renderla più moderna e facile da utilizzare.

Per esempio, l’icona del calendario si apre con un’animazione. La casa di Redmond ha poi deciso di integrare un nuovo feedback tattile che permetterà agli utenti di avere una migliore percezione delle loro operazioni. Grazie a questa novità, spostando, per esempio, un’email si avrà davvero la sensazione di averlo fatto fisicamente. Inoltre, Microsoft ha pure introdotto nuovi colori nell’app ed in particolare ha introdotto il colore blu che richiama un po’ il look dell’app Outlook per Android. Trattasi di una scelta per allontanare il design dell’app dal “tutto bianco” delle precedenti release.

La casa di Redmond ha fatto anche sapere di stare lavorando ad una “Dark Mode” per Outlook per iOS ma che questa funzionalità arriverà solamente in futuro. Il nuovo design è stato pensato anche per rendere più facile utilizzare l’app. Per esempio, Microsoft ha incluso gli avatar all’interno della posta in arrivo, quindi è facile dare un’occhiata ai messaggi e vedere da chi provengono. Anche la risposta agli inviti del calendario è stata migliorata. La ricerca ora include le persone e le query recenti. Un modo, dunque, per rendere le ricerche più comode.

Trattasi di tante piccole modifiche che dovrebbero permettere ad Outlook di migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso. Microsoft crede molto in questo prodotto con l’introduzione di continue novità. Un lavoro che sta ripagando visto che l’app Outolook su iOS e su Android è utilizzata da oltre 100 milioni di utenti.

Il rollout di questo aggiornamento è in corso e dovrebbe essere completato in pochi giorni.