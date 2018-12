Il Natale di Wiko è da Supernova

Antonino Caffo,

Oramai si sa, anche la tecnologia di consumo sa scegliere particolari momenti dell’anno per assumere forme e colori per ogni occasione. Wiko, da qualche settimana, spinge in modo particolare la variante Supernova dei recenti View2 Go e View2 Plus, e lo fa con un motivo che non è opinabile: tutti devono garantirsi design e un pizzico di lusso al giusto prezzo.

Con l’avvicinarsi del Natale, il brand francese che sta vivendo un periodo propriamente d’oro in Italia come nel resto d’Europa (in Francia è sempre tra i top brand), ha deciso di rilanciare l’hashtag #LussoDemocratico, con cui coinvolgere tutti gli appassionati di cellulari ma anche del “bello”, inteso in questo caso come risultato ultimo di un artefatto dall’alto tasso di hi-tech, che non ha paura di prendere spunto dai marchi più famosi per declinarsi in oggetti accessibili.

I Wiko View2 Go e View 2 Plus hanno, almeno esteticamente, ben poco da invidiare ai mostri sacri della telefonia mobile. Realizzati c on il classico notch superiore, integrano persino la scansione 3D del volto, forse meno sponsorizzata di quella della concorrenza, ma pur sempre capace di dare maggiore sicurezza alle persone e di sbloccare il device in tempi brevissimi. Inutile dirlo: i punti di forza sono proprio i colori, a scelta tra Cherry Red, Ultra Violet, Bleen e Supernova, tutti davvero indicati sia per il Natale che per i restanti mesi dell’anno. Qua il rapporto qualità-prezzo è davvero invidiabile: 159,99 euro per il View2 Go e 249,99 euro per il View2 Plus.

Una caratteristica su cui Wiko scommette parecchio è la fotocamera, tanto che l’azienda ne ha ipotizzato un utilizzo proprio in un contesto festivo, parlando in modo particolare del View2 Go come del dispositivo “salva-feste”:

Zii burloni, bambini che scartano felici i loro regali, il nonno che s’addormenta immancabilmente dopo le abbuffate, il viaggio tanto atteso: durante le feste natalizie ogni scusa è buona per immortalare ricordi indimenticabili e condividerli con chi più ci sta a cuore. Grazie alla fotocamera posteriore da 12MP, munita di sensore Sony IMX486, con View2 Go sarà possibile scattare foto nitide e perfette. Se non bastasse, con Wiko View2 Go sfumature creative e scatti artistici in ambienti illuminati dalle calde luci dell’albero di Natale o dal tepore del camino non saranno più un problema! L’ampia dimensione dei pixel da 1.25 μm e la tecnologia Phase Detection Autofocus ottimizzano gli ambienti scuri, mentre le funzioni Instant Multi-frame e Blurless lavorano in sinergia per minimizzare automaticamente sfocature e rumore, assicurando una resa sempre perfetta anche di soggetti in movimento o in condizioni di scarsa illuminazione.