PlayStation Classic, Sony scarta 36 videogiochi

Marco Locatelli,

Stando a quanto riportato da alcuni dataminer che hanno squadernato i codici della console in miniatura PlayStation Classic, la line-up di titoli presenti nella piccola PlayStation sarebbe potuta essere molto diversa da quella effettivamente scelta da Sony.

Come si può vedere dal codice dell’emulatore della console riportato sul sito GitHub, ci sono ben 36 videogiochi che potevano essere pre-installati nella mini-console ma che invece sono stati esclusi dalla lista finale. Tra questi anche molti titoli sicuramente tra i più amati dei videogiocatori PlayStation come Gran Turismo, MediEvil, Legacy of Kain: Soul Reaver, Silent Hill e tanto altro ancora.

Ecco, di seguito, l’elenco completo dei 36 videogiochi esclusi dalla line-up finale

Chocobo’s Mysterious Dungeon

Colin McRae Rally

Crash Bandicoot

Crash 2

Toy Story 2

Driver

Ehrgeiz

Fighting Force

Gran Turismo

GTA 2

Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Kagero

Klonoa

Kula World

Legacy of Kain: Soul Reaver

Medal of Honor

MediEvil

Mega Man Legends

Mr. Driller G

Paca Paca Passion

PaRappa the Rapper

Parasite Eve

RayStorm

Ridge Racer

Silent Hill

Spec Ops: Stealth Patrol

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter EX Plus Alpha

Suikoden

Tomb Raider

Tomb Raider 2

Tomba

Tony Hawk’s Pro Skater 2

Vagrant Story

Wild Arms 2

Xevious 3D/G

Diversi i motivi che avrebbero spinto Sony ad escludere questi giochi dalla lista finale. In primis, la limitata memoria della mini-console pari a circa 10GB, ma non sono da escludere nemmeno motivi di natura tecnica.

Secondo altri addetti ai lavori, Sony potrebbe aver avuto problemi anche con le licenze dei giochi di cui sopra, che i publisher non avrebbe concesso tanto facilmente. Ricordiamo che PlayStation Classic è disponibile, dal 3 dicembre, a 99,99 euro e, nonostante diverse esclusioni, non mancano grandi classici come Metal Gear Solid, Rainbow Six, GTA, Final Fantasy VII e tanto altro.