Qualcomm Snapdragon 855, tutte le specifiche

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato i miglioramenti rispetto alla precedente generazione durante il primo giorno dell’evento organizzato alle Hawaii, Qualcomm ha illustrato in dettaglio le caratteristiche del nuovo Snapdragon 855, il SoC che troveranno posto nel Galaxy S10 e altri smartphone di fascia alta. Una delle novità è il supporto per la connettività 5G tramite il modem Snapdragon X50.

Lo Snapdragon 855 è stato realizzato con tecnologia di processo a 7 nanometri, quindi occupa meno spazio e consuma meno del precedente Snapdragon 845. Allo stesso tempo il chipmaker californiano ha incrementato le prestazioni in tutti i comparti (video, giochi, intelligenza artificiale, realtà virtuale e connettività), grazie ai nuovi componenti del SoC (CPU, GPU, DSP, ISP e modem). La CPU è composta da otto core Kryo 485: un core è derivato dal Cortex-A76 e raggiunge la frequenza massima di 2,84 GHz, tre core sono derivati dal Cortex-A76 e raggiungono la frequenza massima di 2,42 GHz, quattro core sono derivati dal Cortex-A55 e raggiungono la frequenza massima di 1,8 GHz.

Le prestazioni sono fino al 45% superiori a quelle offerte dagli otto Kryo 385 dello Snapdragon 845. Il SoC integra inoltre la nuova GPU Adreno 640 che offre un incremento di prestazioni fino al 20% rispetto alla precedente generazione. La GPU supporta le API Vulkan 1.1, i i formati Dolby Vision e HDR10+, la registrazione video 4K HDR con effetto bokeh e la riproduzione di video 8K a 360 gradi. Il nuovo DSP Hexagon 690 viene invece sfruttato per l’elaborazione degli algoritmi di intelligenza artificiale, il machine learning e il riconoscimento vocale usato da Google Assistant, Amazon Alexa e Microsoft Cortana.

Importante novità per il processore d’immagine (ISP). Il nuovo Spectra 380 integra un acceleratore CV (Computer Vision) che supporta varie tecnologie, tra cui riconoscimento degli oggetti in tempo reale, segmentazione, stabilizzazione, tracciamento del corpo e rilevamento della profondità. Spectra 380 supporta singole fotocamere fino a 32 megapixel, dual camere fino a 20 megapixel, foto in formato HEIF e super slow motion a 720p/480 fps.

Lo Snapdragon 855 integra infine un modem X24 Cat. 20 che permette di raggiungere i 2 Gbps in download. Il supporto per le reti 5G viene affidato al modem X50 (esterno). Il processore supporta inoltre lo standard WiFi 6 (WiFi 802.11ax) e il WiFi 802.11ay a 60 GHz.