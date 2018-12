WhatsApp, chiamate di gruppo e altre novità

Candido Romano,

Sono in arrivo diverse novità per WhatsApp, in particolare la versione 2.18.373 porta la scorciatoia per le chiamate di gruppo, di cui si parla da giorni. Si tratta in particolare di una funzione che è già approdata su iOS dalla scorsa estate: consente a chi partecipa a un gruppo di fare una chiamata oppure una videochiamata con un tap su una nuova scorciatoia. Una volta ricevuto l’aggiornamento questa si troverà in alto a destra della schermata.

Il rollout di questa novità avverrà gradualmente, probabilmente non tutti sono ancora in grado di visualizzare questa scorciatoia. Nel giro di una settimana, comunque, questa novità dovrebbe arrivare a tutti, bisogna quindi avere solo un po’ di pazienza.

L’arrivo invece della funzione Multi Share Text non è imminente: questa fornisce il permesso di visualizzare l’anteprima di un testo condiviso tramite un’altra applicazione. Sarà esteso anche il supporto ai file ma anche a quelli audio. Latitano informazioni sulla finestra di lancio di questa funzione, potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Ci sono novità anche riguardo la nuova interfaccia, di cui abbiamo già parlato, della ricerca di adesivi e GIF. Non è ancora abilitata, ma c’è un “trucco” molto semplice per farlo. Bisognerà toccare un adesivo ricevuto e selezionare “Visualizza pacchetto”. A questo punto WhatsApp fornirò il pacchetto su Google Play e in questo modo attiverà la nuova ricerca degli adesivi. Chiaramente non tutti possono usare questo trucco, ma sembra funzionare solo agli utenti, non a tutti, che utilizzano la versione 2.18.373.

Coloro che ci sono riusciti stanno comunque manifestando un reset al riavvio dell’app. Quindi ogni volta che si apre WhatsApp si deve fare questa procedura, se va in porto e se si vuole ardentemente questa nuova interfaccia.