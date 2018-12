Amazon, offerte di Natale last minute

Filippo Vendrame,

Natale è sempre più vicino e lo shopping natalizio sta entrando nella sua fase più calda. Amazon vuole aiutare i suoi clienti a scegliere il giusto regalo proponendo una serie di sconti last minute su molti prodotti. Trattasi dell’occasione giusta per risparmiare un po’ di soldi sull’acquisto dei regali di Natale per amici e parenti. All’interno del Negozio di Natale, le persone potranno trovare sconti su prodotti appartenenti ad un po’ tutte le categorie merceologiche.

Se l’obiettivo è regalare uno smartphone Android, Amazon propone il Samsung Galaxy J4+ (2018) in vari colori al prezzo di 142 euro. Trattasi un ottimo modello di fascia bassa che però garantisce un’ottima esperienza d’utilizzo, esaltata dal display da 6 pollici. Se l’obiettivo è puntare su prodotti per il gaming, Amazon propone l’ottimo display BenQ EL2870U con risoluzione UHD e HDR al prezzo di 299,99 euro. Un monitor espressamente pensato per esaltare l’esperienza di gioco. Sempre per il mondo del gaming le cuffie Razer Electra V2 al prezzo di 49,99 euro. Da evidenziare anche il mouse per il gaming Razer Naga Trinity a 77,99 euro.

Se si vuole regalare qualche accessorio per i computer, Amazon propone diversi prodotti in sconto. Per esempio, il mouse wireless AmazonBasics è proposto a 10,71 euro. Oppure, l’adattatore USB Wi-Fi AmazonBasics è offerto ad appena 13,58 euro. La tastiera Logitech G413, invece, è scontata a 64,99 euro.

Una sempre utile scheda SD Lexar da 64 GB è proposta in offerta a 37,99 euro.

Se per Natale si vuole impreziosire il proprio polso con un nuovo smartwatch, Amazon propone il modello MyKronoz ZeTime-Elite-Reg, uno smartwatch ibrido, al prezzo di 154,94 euro. In alternativa, si evidenzia anche il modello MyKronoz ZeTime Petite a 149,43 euro.

Da Amazon, dunque, un Natale ricco di proposte e sconti. Il suggerimento è quindi quello di studiare bene il negozio di Natale di Amazon per non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità di risparmio.