Crash Team Racing: trailer e uscita del remaster

Matteo Tontini,

Le voci di corridoio dei giorni scorsi sono state confermate da Activision nel corso dei Game Awards 2018, per la gioia di tantissimi giocatori: è stato annunciato un remaster di Crash Team Racing e ha già una data d’uscita!

Intitolato Crash Team Racing Nitro-Fueled, il titolo sarà disponibile a partire dal 21 giugno 2019 per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Di seguito è possibile dare un’occhiata al trailer distribuito per l’occasione.

Come ci si aspettava, più che un remaster sembrerebbe un remake del titolo uscito sulla prima PlayStation, proprio come la trilogia di Crash Bandicoot o il recente Spyro. Faranno ritorno tutti i contenuti del gioco originale, quindi ogni personaggio e circuito (completamente ridisegnati), oltre alle modalità. Immancabile il multiplayer online, che consentirà ai giocatori di sfidarsi in partite classificate mozzafiato. La ciliegina sulla torta, infine, è stata data la possibilità di giocare in split-screen fino a un massimo di quattro giocatori, proprio come il racing dedicato all’idraulico in salopette di Nintendo.

Rifacendosi al lavoro svolto da Vicarious Visions con Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, il look di Nitro-Fueled dovrebbe essere familiare ai giocatori del remake dell’apprezzata trilogia, ed è ciò su cui lo sviluppatore Beenox si è concentrato maggiormente per far sì che il titolo rimanesse fedele all’esperienza originale.

Per chi non lo sapesse il gioco, che ricalca a grandi linee la struttura di Mario Kart, diventò un classico nel 1999, reso famoso dalle sue piste e dai personaggi amatissimi sviluppati da Naughty Dog. Non ci mise troppo tempo prima di assumere una propria identità, merito di un gameplay frenetico e divertente pur essendo simile al gioco di corse dedicato a Super Mario.