Epic Games Store: gioco gratis ogni due settimane

Marco Locatelli,

Annunciato nei giorni scorsi e presentato come lo sfidante di Steam, Epic Games Store è stato svelato durante i The Game Awards di ieri ed ha ufficialmente aperto i battenti poche ore fa (inaspettatamente: si pensava che la piattaforma avrebbe fatto il suo debutto il prossimo anno). E nonostante sia online da pochissimo, il negozio virtuale dei creatori di Fortnite già anticipa alcune offerte davvero molto interessanti.

Al momento nell’Epic Games Store si possono trovare l’accesso anticipato ad Hades, dungeon crawler sviluppato dagli autori di Bastion, Transistor; Ashen, gioco di ruolo ad un costo di 39,99 euro; e Hello Neighbor: Hide and Seek, il prequel stealth-horror di Hello Neighbor. Non è chiaro quale sarà la storia, anche se il trailer mostra il signor Peterson e i suoi figli che lottano per affrontare la morte di sua moglie.

Prossimamente sul negozio online di Epic Games arriveranno: Darksiders 3 di Gunfire Games e THQ Nordic, il 14 dicembre; Genesis Alpha One di Team17; Journey di thatgamecompany e Annapurna Interactive; Maneater di Tripwire Interactive; Outer Wilds di Mobius Digital e Annapurna Interactive; Rebel Galaxy Outlaw di Double Damage Games; Satisfactory di Coffee Stain Studios; The Pathless di Giant Squid Studios; World War Z di Sabre Interactive.

Molto interessante inoltre il fatto che Epic Games proporrà ogni due settimane un gioco gratuito per tutto il 2019. Il primo titolo gratis sarà Subnautica, disponibile dal 14 al 27 dicembre, e a seguire sarà la volta di Super Meat Boy, disponibile gratis dal 28 dicembre al 10 gennaio 2019.