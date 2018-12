Far Cry New Dawn annunciato ufficialmente

Matteo Tontini,

Non soltanto lo strepitoso annuncio di Crash Team Racing Nitro-Fueled, durante i Game Awards delle scorse ore c’è stata un’altra grande sorpresa che ha reso felici tantissimi giocatori: Far Cry New Dawn, nuovo capitolo della serie Ubisoft ambientato in un mondo post apocalittico. Il gioco si pone come sequel di Far Cry 5 e darà agli utenti il difficile compito di sopravvivere alle avverse condizioni di vita che seguono l’apocalisse, ricalcando il classico gameplay del franchise.

Interessante il fatto che sia già stata annunciata la data d’uscita, peraltro molto vicina: Far Cry New Dawn sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 15 febbraio, ciò significa che lo sviluppatore francese ha tenuto in segreto i lavori al titolo per parecchio tempo. In occasione dell’annuncio è stato pubblicato un primo corposo trailer, che ci mostra un po’ l’atmosfera e ci dà un’infarinatura della storia.

In seguito all’apocalisse, gli esseri umani sono in lotta tra loro per accaparrarsi le risorse rimaste: non soltanto si sono suddivisi in clan, ma cercano di avere la meglio gli uni sugli altri utilizzando la violenza. A fare da sfondo di nuovo il Montana, non più verdeggiante e rigoglioso come in Far Cry 5, ma terra arida e desolata, dove le persone sono munite di mitra e bombe a mano.

Come al solito, il nuovo gioco della serie permetterà agli utenti di esplorare liberamente le location grazie ad una vasta mappa open-world. Come si può vedere nel filmato riportato poco sopra, sarà ancora possibile salire a bordo dei veicoli e non mancherà l’aiuto del cane. Ulteriori informazioni sul gioco saranno rivelate probabilmente durante le prossime settimane.