HMD Global ha venduto 70 milioni di Nokia

Luca Colantuoni,

In occasione della presentazione del Nokia 8.1, HMD Global ha risposto ad alcune domande dei giornalisti, fornendo interessanti informazioni sul numero di dispositivi venduti e sui piani futuri. Il produttore finlandese, che ha da poco festeggiato il secondo compleanno, è già nella top 5 europea, ma vuole incrementare la sua quota di mercato con i futuri smartphone.

HMD Global ha venduto oltre 70 milioni di telefoni (smartphone e feature phone) negli ultimi due anni, a partire dal Nokia 6 annunciato all’inizio del 2017. Ciò ha permesso al produttore di entrare stabilmente nella top 10 mondiale. La maggioranza degli utenti ha più di 35 anni e conosceva già il famoso marchio. L’obiettivo è ora attirare consumatori con età inferiore ai 20 anni, eventualmente sfruttando i trend del momento, come gli eSport. Non è tuttavia previsto lo sviluppo di un gaming phone. Nessun piano nemmeno per nuovi “retro phone”, come i Nokia 3310 e 8110.

Tra i modelli che hanno ottenuto un successo maggiore in termini di vendita ci sono i Nokia 6.1, Nokia 7 Plus e Nokia 3.1. L’obiettivo dell’azienda è rafforzare la posizione nella fascia di prezzo compresa tra 300 e 400 euro. Per quanto riguarda i nomi dei futuri modelli continuerà la numerazione attuale, quindi dopo il Nokia 6.1 ci saranno Nokia 6.2, Nokia 6.3 e così via. Manca solo un pezzo del “puzzle”, ovvero il top di gamma.

HMD Global ha promesso l’annuncio di uno smartphone di fascia alta nel 2019. Non è stato comunicato il nome, ma il possibile candidato è il Nokia 9 PureView con cinque fotocamere posteriori, il cui debutto potrebbe avvenire nel mese di gennaio.