Microtech lancia e-tab Pro con Remix OS 2.0

Antonino Caffo,

Non è semplice restare sé stessi in un mercato che si trasforma velocemente, come quello della tecnologia, ma Microtech c’è. Il marchio italiano, forse non così conosciuto, continua a produrre dispositivi di certo interesse e torna oggi alla ribalta con l’e-tab Pro, un tablet 2-in-1 dotato di una caratteristica peculiare: esiste in vari sistemi operativi, Windows, Android e Remix OS 2.0, con l’opportunità di godere della funzione dual-boot, per sceglierne due dei tre da installare e avviare all’occorrenza.

Se già questa peculiarità software è degna di nota, non potrà che stupire il comparto hardware: lo schermo è da 10.1” con tecnologia IPS e risoluzione da 1920×1200 FHD, la brillantezza è da 300 Lumens e c’è un rivestimento protettivo e oleofobico anti ditate e anti graffio. Il processore di bordo è un Intel Cherry Trail Z8300 quad-core a 64-bit, in grado di lavorare fino a 1.84 GHz. La CPU è affiancata da 4 GB di memoria DDR3 mentre lo storage, da 64GB, può essere esteso fino a ulteriori 128 GB, tramite una MicroSD.

Secondo Microtech, la batteria ai polimeri di litio da 8.000 mAh permette di lavorare fino a sette ore consecutive e fino a cinque giorni in stand-by. La presa di ricarica è una USB di Tipo-C con supporto alla ricarica veloce, al suo fianco un modulo Wi-Fi o, all’occorrenza, LTE, nella versione con connettività mobile. L’e-tab Pro, come anticipato, ha alcune chicche davvero niente male. Prima di tutto lo si trova sia con sistema operativo Windows 10 che Android Lollipop 5.1 o Remix OS, in questo caso addirittura in lingua italiana. Si può optare per l’OS singolo o per una configurazione dual-boot, così da beneficiare di un doppio sistema, a seconda delle proprie esigenze.

Assieme al 2-in-1, la compagnia ha svelato anche due accessori creati per l’occasione: una penna e-note, con 512 livelli di pressione e una e-keyboard, tastiera metallica con due porte USB e lettore di impronte digitali, compatibile con Windows Hello. e-tab Pro può essere acquistato a partire da 299,00 Euro (IVA inclusa) sul sito www.e-tab.it e presso distributori e rivenditori autorizzati. La tastiera costa 59 Euro IVA inclusa e la penna 39 Euro IVA inclusa, vendute separatamente.