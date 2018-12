PlayStation VR, contest per vincere una crociera

Visori per realtà virtuale in offerta

Le vacanze natalizie si avvicinano, e con esse il tempo di festeggiare e divertirsi in compagnia dei propri amici e familiari. Non solo dolci, regali e risate: questo potrebbe essere il momento giusto per partire tutti insieme alla scoperta di nuovi mondi. Come? Con un bel party a base di PlayStation VR (PS VR), il visore per la realtà virtuale targato Sony Interactive Entertainment.

PlayStation Italia ha infatti lanciato “Party con PS VR”, un contest aperto a tutti coloro che abbiano voglia di radunare i propri amici a una festa all’insegna del divertimento e di PS VR.

Per partecipare basterà registrare un breve video e/o immortalare con una o più foto (al massimo tre) il momento più divertente del party, caricarlo sul sito Partyconpsvr.it e condividerlo sui propri canali social.

A vincere il contest saranno i contenuti giudicati più creativi, divertenti e originali, valutati da due giudizi d’eccezione: Midna e Raiden di PlayerInside.

I primi dieci video o foto classificati, pervenuti entro il 6 gennaio 2019, si aggiudicheranno tanti fantastici premi:

Primo posto: una Crociera “Fiordi” per 2 persone sulla nave Costa Crociere Favolosa con partenza il 1 giugno 2019;

È possibile consultare il regolamento del concorso su: https://www.partyconpsvr.it/