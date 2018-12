Red Dead Online, primo aggiornamento

A solo una settimana dall’uscita di Red Dead Online, i ragazzi di Rockstar Games annunciano l’arrivo del primo aggiornamento del western multiplayer.

Vogliamo ringraziare la community di Red Dead – fanno sapere tramite un comunicato stampa – per averci mandato tantissimi feedback utili e per aver giocato durante la prima settimana dall’uscita della beta di Red Dead Online. Questi feedback sono davvero importantissimi per aiutarci a dare forma al gioco.