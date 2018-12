Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti gli appassionati di sport ed in particole del mondo del calcio. TIM Box regala 4 mesi di DAZN. Più nello specifico, tutti i clienti che acquisteranno nel mese di dicembre il TIM Box, il decoder di TIM per accedere alle migliori App di intrattenimento e al catalogo TIMVISION, avranno a disposizione l’offerta esclusiva che include quattro mesi di grandi contenuti sportivi targati DAZN.

Potranno accedere, quindi, a contenuti come 3 partite per ogni giornata di Serie A TIM in esclusiva, tutte le partite di Serie B, La Liga e Ligue 1, gli sport americani (NFL, NHL e MLB) e da combattimento (boxe, MMA), la Champions League maschile e femminile di pallavolo, il rugby e molto altro. Per poter sfruttare questa ghiotta offerta, gli utenti dovranno installare il loro nuovo TIM Box e poi da linea fissa accedere al sito della promozione, richiedere l’offerta e completare la creazione di un nuovo account DAZN sulla pagina di registrazione dedicata entro il 31 dicembre.

Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento DAZN si rinnova al costo di 9,99 euro al mese. L’utente può disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza incorrere in penali.

Si ricorda, infine, che con il decoder TIM Box è possibile vivere un’esperienza di visione ancora più completa, grazie alle sue funzionalità avanzate tra cui la possibilità di vedere i dettagli dei programmi del digitale terrestre con la guida TV evoluta, di accedere rapidamente ai canali, di mettere in pausa e riprendere la visione dei programmi. Si possono scegliere i contenuti in modo semplice e veloce, anche con la funzionalità di ricerca vocale, è sufficiente premere il tasto microfono del telecomando e pronunciare il titolo desiderato.

Con questa iniziativa TIM intende valorizzare la propria offerta di contenuti di intrattenimento anche sportivo, affiancando all’offerta di Eurosport Player il grande calcio di DAZN.