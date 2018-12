Google Maps, il tab Per te è disponibile a tutti

Matteo Tontini,

Google sta attivando il tab Per te di Google Maps a tutti gli utenti Android e iOS, la società lo ha annunciato nelle scorse ore.

La sezione è già disponibile da tempo per alcuni utenti e adesso, dopo un rollout parziale, BigG ha deciso di farla diventare di dominio pubblico. Per chi non lo sapesse, si tratta di un tab inserito nella barra in basso ed è fondamentalmente una sezione culinaria personalizzata che mostra i luoghi locali come ristoranti di tendenza, locali consigliati in base alla cronologia di un utente, ristoranti recensiti e aggiornamenti dei posti seguiti.

Gli utenti possono anche scegliere di seguire aree specifiche, che si tratti di un’intera città, di una strada o di un quartiere, e ricevere aggiornamenti pertinenti nella sezione Per te.

Finora, il tab è stato limitato solo a pochi mercati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Giappone – e solo ai possessori dei dispositivi Android. A partire da oggi, tuttavia, chiunque abbia un dispositivo Android o iOS nei suddetti Paesi e più di 130 nuovi Stati (tra cui l’Italia) avrà la possibilità di accedere alla funzionalità Per te.

Non si tratta della sola funzionalità aggiunta a Google Maps nelle ultime due settimane: la società, infatti, ora permette anche di inserire fino a cinque hashtag alle recensioni, dando così la possibilità agli utenti di filtrare le ricerche in base alle caratteristiche scelte.