Honor View 20, fotocamera frontale in-screen

Luca Colantuoni,

Il nuovo Honor View 20 è stato mostrato alla stampa durante un evento organizzato ad Hong Kong. Il produttore ha fornito alcune interessanti informazioni sullo smartphone che verrà annunciato il 26 dicembre in Cina e il 22 gennaio a Parigi.

Samsung presenterà oggi il suo Galaxy A8s, mentre lo Huawei Nova 4 verrà annunciato la prossima settimana. Il View 20 ha una caratteristica in comune con questi due smartphone, ovvero un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro dello schermo, denominato “All-View Display“. Honor ha sottolineato che il diametro (4,5 millimetri) è inferiore a quello previsto per i modelli concorrenti (6 millimetri). Inoltre la lente della fotocamera frontale in-screen è montata “come un diamante” sotto lo schermo. Cosa significhi lo scopriremo in occasione della presentazione.

Altra novità sarà la fotocamera posteriore da 48 megapixel, per la quale Honor ha scelto il recente sensore Sony IMX586, lo stesso che dovrebbe essere utilizzato da Xiaomi nel suo prossimo smartphone. L’elevato numero di pixel verrà sfruttato soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione mediante la tecnica del pixel binning che unisce quattro pixel da 0,8 micrometri per simulare un pixel da 1,6 micrometri. Il risultato finale è visibile in questa foto:

Le fotocamere posteriori (dovrebbero essere tre) utilizzeranno ovviamente la potenza del processore Kirin 980, in particolare la Dual NPU (Neural Processing Unit) e il Dual ISP (Image Signal Processor). Una delle funzionalità è denominata 48MP AI HDR. L’intelligenza artificiale verrà sfruttata anche dalla funzionalità Link Turbo che permette di effettuare il download contemporaneo tramite reti WiFi e 4G. Per conoscere i dettagli completi sul nuovo Honor View 20 bisognerà attendere la presentazione del 26 dicembre.