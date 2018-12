Iliad, i simbox anche nei negozi Coin

Filippo Vendrame,

Iliad punta a sfruttare il periodo di shopping natalizio per avvicinare nuovi potenziali clienti. Proprio per questo, l’operatore ha stretto un accordo commerciale con Coin per l’installazione dei suoi simbox all’interno di alcuni punti vendita Coin sparsi sul territorio italiano. L’accordo avrà una durata temporanea. Sebbene non siano noti i termini esatti, i simbox di Iliad dovrebbero rimanere presenti nei punti vendita Coin almeno per tutto il periodo natalizio.

Non è nemmeno da escludersi che questa partnership possa essere allungata se Iliad dovesse essere soddisfatto dei risultati in termini di vendita delle SIM. Trattasi di un accordo potenzialmente molto interessante per l’operatore francese. Coin, infatti, è una catena di negozi molto nota in Italia e con un buon numero di punti vendita che durante il periodo dello shopping natalizio saranno presi d’assalto dalle persone in cerca di regali per amici e parenti. Nei punti vendita Coin si possono trovare vestiti, profumi, oggetti per la casa e molto altro.

Negozi che saranno quindi particolarmente frequentati dalle persone in questo periodo natalizio. Per Iliad, dunque, una ghiotta opportunità di farsi notare grazie ai suoi simbox.

Sin dal suo debutto in Italia, Iliad ha deciso di puntare sui simbox per raggiungere facilmente gli utenti. Trattasi, come noto, di distributori automatici di SIM grazie ai quali è possibile attivare una nuova utenza in maniera molto semplice senza dover recarsi in un negozio. Una strategia che ha ottenuto da subito risultati molto positivi e che Iliad punta a voler sfruttare ulteriormente attraverso partnership mirate come questa con Coin.

In questa prima fase, Iliad ha scelto alcuni punti vendita Coin collocati in location strategiche. Non è escluso che in breve tempo i simbox possano essere collocate in un numero maggiore di punti vendita. I distributori automatici di SIM si potranno trovare nei punti vendita Coin nelle città di Bologna, Cagliari, Firenze, Milano e Trieste.