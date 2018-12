Kingdom Hearts 3, ecco il filmato di apertura

Matteo Tontini,

È passato molto tempo dalla nascita del franchise che unisce gli universi di Square e Disney e i giocatori avevano quasi perso le speranze di poter mettere le mani su Kingdom Hearts 3… ma quel momento è quasi arrivato.

In vista della sua uscita all’inizio del prossimo anno, la celebrare software house nipponica pubblicherà tre nuovi trailer del gioco questo mese, il primo dei quali può essere guardato qui sotto: si tratta del filmato di apertura del terzo capitolo e rivela anche la nuova canzone di Hikaru Utada e Skrillex, intitolata Face My Fears, che accompagna le immagini.

Il video funge da breve panoramica degli eventi della serie che si sono successi finora. L’account ufficiale di Kingdom Hearts ha stuzzicato la curiosità dei tantissimi fan su Twitter, lanciando la clip con la frase a effetto “ecco un assaggio di come inizierà questa nuova avventura epica”.

Hikaru Utada ha realizzato i brani di apertura anche di Kingdom Hearts e Kingdom Hearts 2. Skrillex si è aggiunto al cast per remixare Do not Think Twice, e il nuovo pezzo è stato il risultato della loro collaborazione. Kingdom Hearts 3 presenterà diverse ambientazioni di Disney e Pixar, tra cui emergono i nuovi mondi di Big Hero 6, Frozen, Monsters Inc. e altri ancora. Il titolo uscirà per PlayStation 4 e Xbox One il 29 gennaio ed è possibile già prenotarlo su Amazon.

In questo terzo e ultimo capitolo della “saga di Xehanort” i giocatori torneranno a vestire i panni di Sora che, in compagnia dei suoi fedeli compagni di avventura Pippo e Paperino, dovrà esplorare in lungo e in largo i mondi Disney per sconfiggere una volta per tutte l’oscurità.