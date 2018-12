Le nuove indiscrezioni della Ryzen 3 di AMD

Antonino Caffo,

La prossima generazione di processori Ryzen Serie 3000 potrebbe offrire una velocità di clock fino a 5,1 GHz su 16 core. Le voci arrivano da fonti vicine all’azienda, che parlano di un lancio imminente previsto per le prime settimane del 2019, con molta probabilità al CES di Las Vegas.

In realtà qualcosa sul chip si sa già, come ad esempio l’architettura su cui sarà basato, la Zen 2 di Team Red, iterazione successiva di quella apprezzata sulle CPU Ryzen 1 e 2 e nei processori server EPYC. Con Zen 2, AMD avvierà la produzione con una catena a 7 nanometri, che dovrebbe permettere maggiore potenza con un ingombro minore. Secondo un video di AdoredTV, la serie Ryzen 7 3700 si occuperà delle principali attività di elaborazione high-end, con lo scopo di mettere in mostra prestazioni con 12 core e 24 thread. Il chip salirà dunque da 3.8 GHz a 4.6 GHz e avrà una potenza di progettazione termica (TDP) più efficiente a 95 W, a prezzi sicuramente concorrenziali, stimati intorno ai 250 dollari.

La declinazione top di gamma sarà la 3700X, a 5 GHz e TDP da 105 W; poi la fascia media delle 3600 e 3600 G, tutte a 8 core ma con differenze nei thread e unità di calcolo. Ma la vera star del pacchetto Ryzen di terza generazione è la serie 9 3800. A bordo si prevedono due unità Zen 2 con 8 core ciascuno per un totale di 16 core e 32 thread. La velocità di clock andrà da 3,9 GHz a 4,7 GHz e un prezzo stimato di 350 dollari.

Si tratta di numeri importanti, che in assenza di prove concrete lasciano il tempo che trovano, ma mettono in scena un panorama che, almeno ipoteticamente, potrebbe dare del serio filo da torcere a Intel, in temini di qualità-prezzo, rispetto alle CPU Threadripper o ai chip Core i7 e i9 di fascia alta. Con AMD in procincto di svelare la next-gen ne giro di poco, il contesto hardware nel 2019 si farà certamente interessante.