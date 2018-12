Natale 2018: gli addobbi hi-tech

Filippo Vendrame,

Una delle caratteristiche più iconiche del Natale è sicuramente l’albero che le famiglie addobbano ogni anno proprio in questo periodo. Ma anche l’albero può diventare un oggetto high tech con i giusti addobbi. L’elemento maggiormente caratterizzante gli alberi di Natale sono sicuramente le luci e da questo punto di vista esistono molte alternative interessanti alle solite illuminazioni con timer.

Brizled, per esempio, offre specifiche luci e LED decorative utilizzabili sia per l’albero di Natale che per le decorazioni esterne che possono essere controllate attraverso uno smartphone. Grazie ad un’applicazione sarà possibile gestire il funzionamento delle luci per stupire gli amici con effetti speciali. Non molto diverse concettualmente le luci a LED decorative proposte da Twinkly che possono essere controllate tranquillamente sempre mediante l’ausilio di un’applicazione per smartphone. Se si vuole una gestione più semplice dell’illuminazione delle decorazioni natalizie si può optare per una presa smart gestibile da remoto. Tramite un’app sarà possibile in ogni momento spegnere o accendere le luci, anche da fuori casa.

Se in casa si dispone di uno smartphone speaker Alexa o Google Assistant, DearMentor propone una striscia decorativa a LED che può essere non solo gestita da un’app ma anche da un’assistente personale.

Anche le decorazioni all’apparenza più tradizionali possono essere smart. Per esempio, Jiayuane mette a disposizione quella che potrebbe sembrare una comune pallina da albero di Natale ma che in realtà altro non è che un mini speaker Bluetooth in grado di illuminarsi e di riprodurre musica natalizia.

Le illuminazioni natalizie ma anche le classiche decorazioni da interno o da esterno delle case possono guadagnare quel tocco di magia in più grazie alla nuove tecnologie che permettono di personalizzare il loro funzionamento.