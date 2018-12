Raspberry Pi usato per attaccare alcune banche

Luca Colantuoni,

Gli esperti dei Kaspersky Lab hanno scoperto una serie di attacchi, denominati DarkVishnya, contro almeno otto banche dell’est Europa. La tecnica utilizzata è simile a quella vista nella popolare serie TV Mr. Robot. I cybercriminali sono entrati negli uffici e hanno collegato un dispositivo alla rete locale, riuscendo a causare danni per decine di milioni di dollari.

Ogni attacco prevede tre fasi distinte. Innanzitutto una persona accede all’edificio dell’istituto bancario, camuffandosi come corriere, candidato ad un posto di lavoro o rappresentante di un cliente. Il malintenzionato entra quindi in un ufficio o nelle meeting room e collega il dispositivo ad un porta USB o RJ-45. Il successo di questa fase è maggiore se la sede è di grandi dimensioni e ci sono prese con vari tipi di connettori sotto i tavoli. Il dispositivo in questione può essere un piccolo notebook economico, un Raspberry Pi o un Bash Bunny.

Il notebook viene collegato alla rete e alla presa di corrente. Il Raspberry Pi viene alimentato tramite la porta USB (anche quella di un computer o di una TV). Lo stesso vale per Bash Bunny, una piccola pen drive USB solitamente usata per i penetration test. Su tutti viene installato un tool per l’accesso remoto tramite modem GPRS/3G/LTE collegato al dispositivo.

La fase successiva prevede la scansione della rete locale per individuare possibili punti di ingresso, come cartelle pubbliche condivise o web server. L’obiettivo principale è trovare informazioni sui computer usati per i pagamenti e quindi tentare l’accesso tramite attacchi brute-force o sniffing. A questo punto i cybercriminali avviano l’esecuzione di servizi malevoli che possono eludere i sistemi di sicurezza.

La software house russa ha rilevato diversi attacchi tra il 2017 e il 2018. I nomi delle banche interessate non sono stati divulgati per ovvie ragioni. Kaspersky suggerisce di limitare l’accesso alla rete locale da luoghi accessibili agli estranei, disattivare le porte Ethernet pubbliche e metterle nel campo visivo delle telecamere di sicurezza.