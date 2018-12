Samsung Galaxy A8s, un foro nel display Infinity

Luca Colantuoni,

Dopo i Galaxy A6s e Galaxy A9s (venduto in Italia come Galaxy A9), Samsung ha annunciato in Cina un nuovo modello della serie, ovvero il Galaxy A8s. Si tratta del primo smartphone del produttore coreano con display Infinity-O e fotocamera frontale in-screen.

Samsung è uno dei pochi produttori di smartphone che non ha ancora adottato il popolare notch. Per incrementare lo screen-to-body ratio è stata scelta una soluzione differente. La capsula auricolare è stata spostata nel bordo superiore, mentre la fotocamera frontale da 24 megapixel è all’interno dello schermo. Nell’angolo superiore sinistro è stato infatti praticato un piccolo foro in corrispondenza della lente. La tecnologia prende il nome di Hole-in-Active-Area, traducibile letteralmente come “buco nell’area attiva”.

Il foro largo 6,7 millimetri è piuttosto visibile con uno sfondo chiaro (la lente è nera). Quando verrà distribuita la nuova interfaccia One UI si potrà nascondere attivando la modalità scura. Le notifiche e le icone sono state invece spostate verso il centro della barra di stato. Chi ama quindi l’estetica e la simmetria dovrebbe acquistare un differente smartphone, ma il Galaxy A8s possiede una dotazione hardware di tutto rispetto.

Lo schermo Super AMOLED ha una diagonale di 6,4 pollici e una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) con rapporto di aspetto 19.5:9. Samsung ha scelto un processore octa core Snapdragon 710, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Sul retro in vetro si notano le tre fotocamere disposte in verticale con sensori da 24 e 10 megapixel, abbinati ad obiettivi standard e tele con zoom ottico 2x. Il terzo sensore ha una risoluzione di 5 megapixel e viene usato per catturare l’informazione sulla profondità.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C e la batteria da 3.400 mAh. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il Galaxy A8s sarà disponibile in tre colori (nero, blu e verde) dal 21 dicembre. Samsung non ha comunicato il prezzo né confermato l’eventuale distribuzione internazionale.