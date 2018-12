APK Amazon Alexa: come si installa

Filippo Vendrame,

Per poter disporre dell’assistente personale Amazon Alexa sul proprio dispositivo mobile Android è necessario installare l’omonima app presente all’interno del Play Store di Google. App necessaria non solo per poter interagire con l’assistente ma anche per configurare e gestire gli eventuali smart speaker della serie Echo di Amazon. L’installazione dell’app è facile in quanto è necessario solamente recarsi all’interno del Play Store di Google, trovare l’app e scaricarla. In pochi secondi Amazon Alexa sarà utilizzabile dal proprio smartphone.

Può capitare, però, che per qualche motivo l’app Amazon Alexa non possa essere scaricabile dal Play Store. Trattasi di un bel problema che impedisce alle persone di poter utilizzare tutti i servizi sviluppati appositamente da Amazon per i suoi utenti. Fortunatamente, grazie alla flessibilità di Android è possibile superare questo problema.

APK Amazon Alexa: download ed installazione

Il problema dell’impossibilità di scaricare l’app Amazon Alexa dal Play Store si supera ricorrendo agli APK dell’app che si trovano all’interno di molti store alternativi. L’APK, si ricorda, altro non è che è il formato eseguibile delle app Android.

Dunque, gli utenti non dovranno fare altro che trovare il file APK, scaricarlo manualmente sul loro dispositivo Android ed avviarne l’installazione semplicemente tappando su di esso. In pochi secondi l’app Amazon Alexa sarà disponibile all’interno del dispositivo. Tuttavia, per poter installare manualmente un APK è necessario che sullo smartphone o sul tablet pc Android sia abilitata la possibilità di installare app da origini sconosciute. Trattasi di un’opzione di sicurezza che blocca l’installazione dei file APK che non sono verificati e che quindi sono potenzialmente pericolosi.

Per abilitare questa modalità è sufficiente recarsi nelle Impostazioni del proprio dispositivo Android e cercarla. Non esiste un menu preciso in quanto molti produttori personalizzano le schermate delle Impostazioni del loro prodotto.

Una volta abilitata questa opzione, si potrà tranquillamente installare l’APK di Amazon Alexa.