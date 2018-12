FlixBus: oggi è possibile pagare con Apple Pay

Marco Grigis,

FlixBus abilita il pagamento dei biglietti con Apple Pay, il servizio di micropagamento del gruppo di Cupertino. Una scelta per permettere ai consumatori di effettuare acquisti in modo più veloce, comodo e sicuro, che si affianca al già da tempo attivo supporto a Google Pay.

La disponibilità di Apple Pay per la flotta FlixBus, il servizio di trasporto europeo a prezzi concorrenziali, è stato annunciato dalla stessa società. Da oggi gli utenti, ricorrendo all’apposita app per iOS, potranno comprare biglietti approfittando direttamente del servizio di pagamento di Cupertino.

Un processo, così come spiegato dalla stessa azienda, che permetterà ai consumatori di approfittare di una maggiore privacy e di altrettanta sicurezza: a differenza delle classiche carte di credito, utilizzando piattaforme come Apple Pay i codici non vengono memorizzati né sul device né sui server Apple, rimanendo così lontani da occhi indiscreti. Per approfittarne è sufficiente, dopo aver avviato l’apposita applicazione FlixBus, scegliere la comoda opzione “Acquista con Apple Pay”.

Daniel Krauss, co-fondatore di FlixBus, ha così commentato l’iniziativa:

Siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio sempre migliore integrando Apple Pay tra le funzionalità della nostra app. Da oggi, anche gli utenti iOS potranno prenotare il proprio viaggio con pochi clic e in tutta sicurezza, senza che i loro dati vengano memorizzati sul device o sul server Apple.

Come già ricordato, qualche tempo fa la società ha deciso di abilitare il supporto a Google Pay, per gli acquisti tramite device Android, così come la compatibilità con Assistente Google, per prenotare le proprie corse semplicemente approfittando di un comando vocale. Con l’espansione all’universo di iOS e Apple, di conseguenza, l’offerta si completa raggiungendo un numero sempre più alto di consumatori.