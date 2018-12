I nuovi e-book Pro di Microtech con Pantheon OS

Antonino Caffo,

Microtech, una delle poche aziende italiane (se non la sola) a offrire continuamente novità sul mercato hi-tech consumer, ha presentato poche settimane fa la nuova versione di e-book Pro. Si tratta di un ultrabook da 14.1 pollici disponibile nelle varianti N4000 e N5000.

Cosa cambia rispetto alla versione precedente? Beh, secondo quanto affermato da Microtech, i notebook di nuova generazione offrono prestazioni migliori e ingombro ottimizzato, tanto che il peso complessivo dei modelli top ammonta a 1,4 kg, in un design che va oltre l’estetica e permette di piegare il display fino a 180 gradi. Per mantenere questo profilo versatile non è stata nemmeno sacrificata l’autonomia, che qui gode di una batteria ai polimeri di Litio Dual Cell da 5 mila mAh/7.6 (10.000 mAh totali), che promette una durata di 8 ore consecutive e fino a 5 giorni in stand-by.

Sotto la scocca c’è un processore Intel Gemini Lake a 64 bit con clock fino a 2.70 GHz e 8 GB di memoria LP-DDR4 per l’N5000 e Intel Celeron (sempre Gemini Lake) a 64 bit con clock da 2.60 GHz e 4 GB di memoria LP-DDR4 per l’N4000. La capacità di archiviazione di e-book Pro è a scelta tra 60 GB, 120 GB o 240 GB.

La novità è la presenza, a scelta, di due sistemi operativi che, fattivamente diventano tre. Le varianti principali sono Windows 10 oppure Ubuntu 18.04 LTS per quale però Microtech ha realizzato una versione personalizzata, basata su Pantheon, con la volontà di restituire un ambiente di semplice utilizzo e intuitivo.

Ma le chicche non sono finite: sul Pro N4000 c’è persino un lettore di impronte digitali, che si affianca a una porta USB 2.0 che su N5000 diventa USB di Tipo-C con supporto al trasferimento dati e alla ricarica veloce, oltre a un jack audio integrato, una porta USB 3.0 per collegare hard disk esterni, pendrive o periferiche; uno slot Micro SD per inserire schede di memoria per smartphone e tablet e una porta Micro HDMI dove agganciare videoproiettori, schermi interattivi, monitor esterni, TV o lavagne multimediali. Nella confezione di vendita c’è anche l’adattatore da micro-HDMI ad HDMI.

e-book Pro è disponibile in Italia a partire da 349 euro con Ubuntu o Pantheon OS e da 369 euro con Windows 10 Home (nella versione N4000); da 429 Euro con Ubuntu Pantheon e da 459 Euro con Windows 10 Home (nella versione N5000).