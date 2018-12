Instagram, arrivano i messaggi vocali

Candido Romano,

L’ultimo aggiornamento di Instagram ha introdotto la possibilità di inviare e ricevere messaggi vocali. Ormai non può essere considerato solo un social network di immagini, dato che si sta espandendo sempre di più con nuove funzionalità. Dopo WhatsApp, Facebook Messenger e molte app di messaggistica, le note vocali arrivano anche sul social network preferito dagli influencer.

La nuova opzione funziona proprio come nelle altre app: bisogna selezionare l’icona di messaggistica nella sezione Direct e tenere premuto il pulsante con il microfono per poter registrare un messaggio vocale. Il tasto andrà rilasciato per inviare il messaggio, proprio come si è stati abituati sulle altre piattaforme.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO — Instagram (@instagram) December 10, 2018

Se durante la registrazione si decide per qualsiasi motivo che il messaggio non deve essere inviato basta non rilasciare il tasto, ma trascinarlo verso il cestino. Una seconda modalità di invio è invece quella di selezionare l’icona e portare il telefono all’orecchio, come se fosse una telefonata. A quel punto un segnale acustico indica che si può cominciare a parlare, una sorta di segreteria telefonica 2.0.

Una novità che sarà sicuramente ben accolta dall’utenza, che fino ad ora era solita scambiarsi i messaggi tramite brevi video, riprendendo ciò che era intorno o sé stessi. Insomma usavano video messaggi come messaggi vocali, una pratica che magari non sparirà, ma che verrà affiancata a una dedicata per le note audio.

Chiaramente l’intento di Instagram è quello di rendere le conversazioni più veloci, soprattutto per chi non ha il tempo di scrivere. Ascoltare un messaggio è così facile che è superfluo spiegarne il funzionamento. Chiaro come Facebook Inc. stia uniformando sempre di più le sue applicazioni, anche se su Instagram c’è un limite. I messaggi vocali infatti non potranno durare più di 60 secondi, dopo i quali la registrazione viene interrotta.

I messaggi vocali sul social network sono disponibili per tutti su Android e iOS.