Steam, tanti giochi in offerta sul sito Fanatical

Matteo Tontini,

Le festività natalizie si avvicinano e per l’occasione tantissimi rivenditori danno il via a sconti e offerte. Qualora si fosse alla ricerca di giochi per PC a buon prezzo, vale la pena tenere presente che Fanatical ha dato il via ai suoi Saldi Invernali, il che si traduce in un forte calo dei costi su centinaia di titoli, di tutti i generi. E inserendo il codice promozionale FANATICAL10 al momento dell’acquisto è possibile ricevere un ulteriore sconto del 10% su quasi tutti i contenuti presenti sul sito. La maggior parte dei giochi viene fornita attraverso codici Steam e i prezzi di listino verranno ripristinati in momenti diversi tra adesso e la fine dell’anno. C’è dunque da affrettarsi!

Tra i titoli attualmente in offerta si annoverano Hitman 2 (a 41,99 euro) e Valkyria Chronicles 4 (a 28,19 euro): il primo offre una serie di livelli sandbox che permettono al giocatore di esplorarli liberamente, improvvisare travestimenti e dare sfoggio della sua creatività per raggiungere gli obiettivi; il secondo mescola strategia a turni e meccaniche RPG con lo sparatutto in terza persona, ed è dotato di un ottimo comparto tecnico. Sono entrambi ottimi giochi, che scontati potrebbero far sicuramente gola a molti giocatori.

È inoltre possibile risparmiare parecchio con i titoli Steam usciti solo pochi anni fa. Tra questi spiccano senz’altro Batman: Arkham Asylum, City, Origins e Knight, ognuno in a 4,99 euro. Insomma, questi sono soltanto una manciata degli interessanti giochi scontati, ma si può sempre dare un’occhiata alla lista completa sul sito di Fanatical.

Sarà possibile trovare altri giochi in offerta nei prossimi giorni (mentre alcuni potrebbero tornare al loro prezzo di listino), quindi conviene ricontrollare più volte il sito per vedere cosa propone.