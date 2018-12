TIM amplia l’offerta per le smart home

Filippo Vendrame,

TIM amplia la sua offerta per le smart home. L’operatore crede molto in questo settore che in questi anni si sta dimostrando particolarmente dinamico. Proprio per questo, TIM ha annunciato che la sua piattaforma IoTIM per la smart home si arricchisce di nuovi prodotti e servizi intelligenti e diventa fruibile, oltre che da smartphone e web, anche dalla TV di casa attraverso il decoder TIM Box, già porta di accesso a contenuti televisivi e di intrattenimento digitale di qualità.

Si ricorda che la piattaforma IoTIM è la soluzione di TIM sviluppata per semplificare e rendere sempre più “smart” l’utilizzo degli oggetti connessi presenti nelle abitazioni. Attraverso l’utilizzo di un’unica App i clienti sono in grado di gestire tutti i device connessi in completa sicurezza. IoTIM prevede anche un servizio di assistenza tecnica “doctor TIM HOME”, accessibile da remoto o a domicilio, a supporto dell’installazione e della configurazione di qualsiasi device dedicato alla smart home.

Come ulteriore novità, il catalogo IoTIM si arricchisce con i sistemi d’illuminazione connessa Philips Hue per controllare con facilità i punti luce della casa, creando la giusta atmosfera per ogni momento, ad esempio sincronizzando intensità e colore anche secondo un prescelto ritmo musicale o di scene di film. Il kit che TIM ha selezionato include lampade di ultima generazione in grado di sfruttare una tavolozza fino a 16 milioni di colori.

Altra novità è l’inserimento di IoTIM sul TIM Box che rende ancora più comodo e immediato l’utilizzo dei servizi intelligenti direttamente dalla TV di casa. Il decoder di TIM diventa quindi una console in grado di governare tutte le applicazioni smart home dell’abitazione e un hub per aggiungere nuovi dispositivi tra questi Fibaro, Everspring e Foscam. A questo si aggiunge un importante pilot di TIM, annunciato nelle scorse settimane, che prevede l’inserimento sul TIM Box del servizio vocale Alexa di Amazon.