Google, le ricerche degli italiani nel 2018

Marco Locatelli,

Dai Mondiali a Cristiano Ronaldo passando per Marchionne, Frizzi e Sanremo. Queste ed altre le tendenze di ricerca su Google per gli italiani.

Ogni giorno le persone si rivolgono a Google alla ricerca di informazioni: da una ricetta per la cena alle curiosità più disparate, dal testo di una canzone a un’idea regalo per il compleanno di un amico.

E mentre si avvicina la fine dell’anno – scrive il Team Google Italia sul blog ufficiale – , anche noi vogliamo chiudere con un bilancio: quali sono i personaggi, le parole, i luoghi che hanno fatto tendenza in Italia nel 2018? Quali vicende hanno catturato il nostro interesse? Quale la musica, lo sport, lo spettacolo che ha colpito l’attenzione degli italiani negli ultimi 12 mesi?

Oggi il colosso di Mountain View annuncia i risultati di “Un Anno di Ricerche 2018”, l’appuntamento annuale con cui Google ripercorre da una prospettiva unica i momenti e le tendenze che hanno caratterizzato le ricerche degli italiani sul motore di ricerca nell’anno che si avvia ormai alla conclusione.

È doveroso precisare che questa classifica tiene conto dei termini che hanno fatto registrare il maggiore incremento nelle ricerche nel corso dell’anno in questione e non il maggior numero di ricerche in assoluto.

E’ stato un anno di sport, il 2018: anche se non sul campo, gli italiani hanno vissuto al massimo l’appuntamento con i Mondiali di calcio, che aprono la classifica di Un Anno di Ricerche 2018. Ed è stato un anno di personaggi: dal mondo dell’impresa a quello dello sport, dalla musica allo spettacolo, sono state le persone a catturare la nostra attenzione, rendendoci partecipi di momenti coinvolgenti e di episodi più tristi. Senza dimenticare gli accadimenti politici da una parte e l’appuntamento con la grande kermesse musicale sanremese.

Parole emergenti

Mondiali Sergio Marchionne Cristiano Ronaldo Fabrizio Frizzi Grande Fratello Governo Elezioni 4 marzo Sanremo Avicii Davide Astori

Personaggi emergenti

Sergio Marchionne Cristiano Ronaldo Fabrizio Frizzi Avicii Davide Astori Luka Modric Francesca Fioretti Meghan Markle Nadia Toffa Marina Ripa di Meana

Eventi emergenti

Mondiali Elezioni 4 marzo Sanremo Ponte Morandi Giro d’Italia Olimpiadi invernali Champions League Eclissi 27 luglio Festa della mamma Wimbledon

Sulla pagina Google Trends, oltre a trovare le tendenze globali, è possibile scoprire altro, come le mete di vacanza, le ricette, i “come fare…” e i “cosa significa…” che hanno animato il 2018 degli italiani su Google.