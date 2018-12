Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro smartphone più veloci

Luca Colantuoni,

Huawei ha conquistato la vetta della top 10 relativa agli smartphone più veloci secondo AnTuTu. I primi tre posti sono infatti occupati dai Mate 20 Pro, Mate 20 e Mate 20 X (non disponibile in Italia), annunciati dal produttore cinese a metà ottobre durante un evento organizzato a Londra.

I benchmark non dovrebbero essere presi come riferimento dagli utenti che vogliono acquistare uno smartphone. Tuttavia molti produttori li usano per evidenziare le maggiori prestazioni rispetto alla concorrenza (anche se qualcuno trucca i risultati). AnTuTu riceve i dati dagli utenti e calcola la media, considerando almeno 1.000 unità per ogni modello. La top 10 pubblicata ieri, che copre il mese di novembre, evidenzia in modo chiaro le prestazioni del processore Kirin 980 integrato nei tre smartphone di Huawei.

Il risultato ottenuto dai tre Mate 20 è piuttosto sorprendente, considerato che la frequenza massima del SoC è 2,6 GHz, mentre il recente ASUS ROG Phone, che fino a settembre occupava la prima posizione, integra un processore Snapdragon 845 overcloccato a 2,96 GHz. Non è possibile però confermare se il dato rilevato da AnTuTu è reale o frutto di qualche “ottimizzazione” software. Anche i rimanenti smartphone della top 10 hanno uno Snapdragon 845: OnePlus 6T, OnePlus 6, Xiaomi Mi Black Shark, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi MIX 2S e Meizu 16.

Galleria di immagini: Huawei Mate 20, immagini degli smartphone

La classifica dei prossimi tre mesi non dovrebbe subire stravolgimenti. Una probabile rivoluzione si verificherà quando arriveranno sul mercato i primi smartphone con processori Exynos 9820 e Snapdragon 855. Tra i più attesi ci sono il Samsung Galaxy S10 e la versione 5G dello Xiaomi Mi MIX 3.