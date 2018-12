ESL Vodafone Championship, programma delle finali

Marco Locatelli,

Si concluderà con le finali del 15 e 16 dicembre la Winter Season di ESL Vodafone Championship, il torneo italiano di esport tra i più importanti d’Italia giunto ormai alla sua quattordicesima edizione. Nell’esclusivo Vodafone Theatre di Milano, tutti gli appassionati potranno assistere gratuitamente alle imprese dei finalisti del torneo che si sfideranno in quattro dei più popolari videogiochi degli ultimi anni per aggiudicarsi un montepremi complessivo di 35.000 euro.

Organizzato da ProGaming Italia, in collaborazione da quest’anno con Vodafone, il campionato ha visto protagoniste le migliori 6 squadre del panorama competitivo nazionale che hanno dimostrato le loro abilità in giochi più tradizionali come League of Legends, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, CS:GO ma anche quattro nuovi videogiocatori di Clash Royale, uno dei giochi mobile più giocati e diffusi degli ultimi tempi.

ESL Vodafone Championship ha visto anche il supporto di Intel e paysafecard, in qualità di sponsor della manifestazione.

Il fenomeno degli esport in Italia – commenta Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia – sta crescendo velocemente grazie anche al supporto di partner come Vodafone e siamo entusiasti di poter essere protagonisti principali di questo ecosistema con il più prestigioso campionato in Italia. I risultati sono evidenti, sia in termini di viewership che di partecipazione ai vari tornei dove spiccano su tutti Clash Royale su smartphone e tablet e Rainbow 6 su PC.

Le finali vedranno protagonisti gli Outplayed vs iDomina Esports per League of Legeds, EnD Gaming vs Outplayed per Rainbow 6 e Rising Note Gaming vs Level One Gaming per CS:GO. Mentre per Clash Royale i 4 finalisti sono Luca “Black Mamba” Mancuso, Diane “DarkBull” Baye, Eslem “bazaar” Sayadi e Luca Javier “Pasti” Pagan.

Durante la due giorni, per i partecipanti sarà possibile immergersi nelle finali anche grazie alla soluzione di Virtual Reality 5G di Vodafone sviluppata con Huawei e Altran nell’ambito della sperimentazione 5G di Milano. Nel foyer del Vodafone Theatre, infatti, sarà allestito uno spazio che consentirà di partecipare alle finali in modo immersivo e interattivo attraverso un visore collegato alla rete 5G di Vodafone e una soluzione innovativa di Virtual Reality, toccando con mano le potenzialità del 5G anche in questo settore.

La soluzione permette di personalizzare la propria esperienza di visione con una visuale a 360 gradi delle finali, proprio come se si fosse dentro al Teatro, e la possibilità di scegliere il punto di vista che si preferisce. Il tutto in tempo reale e con elevata qualità delle immagini attraverso la rete 5G di Vodafone che, grazie alle sue caratteristiche di bassa latenza ed elevata capacità di trasmissione, consente l’invio di contenuti video in altissima risoluzione e riduce drasticamente ritardi o interruzioni.

È dunque alle porte un nuovo entusiasmante weekend di esport: on stage come presentatore il mitico Luigi “Davdas” Ragoni, come conduttore televisivo Ivan “Rampage in The Box” Grieco affiancato dallo youtuber Grax e il giornalista Francesco “Deugemo” Lombardo oltre ai caster che commenteranno le sfide dei diversi tornei (Simone “Akira” Trimarchi e Gianni “Chianu” Chianucci per CS:GO, Eugenio “Rengoland” Maggio e Francesco “Sarengo” Papa per League of Legends, Simone “Nemos” D’Orazio e Federico “Lonny The Wolf” Della Valle per Clash Royale, Giulio “JhonsonTV” Gungui e Edoardo “Eddie” Cianciosi per Rainbow 6 Siege).

A latere dell’evento, domenica pomeriggio si svolgerà anche il paysafecard Beat the Legends che vedrà due veterani pro player di Rainbow 6 Siege, Alucc e Teknoyd, sfidarsi dal vivo sul palco del teatro.

Le finali si svolgeranno presso il Vodafone Theatre, in via Lorenteggio 240 a Milano e sarà possibile partecipare live iscrivendosi gratuitamente sulla piattaforma Eventbrite per il sabato e per la domenica oppure seguire le sfide sui canali ufficiali di ESL Italia: Twitch e Facebook.

Per ulteriori informazioni sul campionato e le attività di ESL Vodafone Championship, è possibile visitare il sito pro.eslgaming.com/italia o la pagina facebook di ESL Italia.