Natale MediaWorld: è tempo di X-mas Days

Filippo Vendrame,

Natale è oramai alle porte e lo shopping natalizio sta volgendo al termine. MediaWorld ha deciso di aiutare i ritardatari attraverso la promozione “X-mas Days“. Sino al prossimo 20 dicembre e solamente online, la catena di elettronica ha deciso di proporre in sconto centinaia di prodotti. Trattandosi di una promozione online, le offerte non si estendono ai punti vendita.

Gli sconti toccano un po’ tutte le categorie merceologiche e proprio per questo il suggerimento è quello di studiare bene questa vetrina delle offerte di MediaWorld per non lasciarsi sfuggire nessuna ghiotta opportunità. Per esempio, il Samsung Galaxy J6 2018 è proposto al prezzo di 159 euro. Il Samsung Galaxy S9 brand Vodafone, invece, potrà essere acquistato a soli 519 euro. L’Apple iPhone 8 Plus 64 GB potrà essere portato a casa a 749 euro. Sempre tra gli smartphone si menzionano l’Honor 10 a 319 euro e l’LG G7 a 399 euro.

Tante anche le proposte per chi deve cambiare computer. Per esempio, il Lenovo Ideapad 320-15ABR potrà essere acquistato a 449 euro. L’Acer Aspire 3, invece, viene offerto a 649 euro. Il notebook per il gaming MSI GE63 Raider RGB 8RF-217IT è proposto da MediaWorld al prezzo di 1799 euro.

Gli appassionati di gaming potranno rivolgere la loro attenzione su alcuni bundle comprensivi della console Xbox One S 1 TB con secondo controller e gioco al prezzo di 249 euro.

Non manca poi anche una ricca selezione di televisori di nuova generazione che permettono alle persone di trasformare il loro salotto di casa in una sala cinematografica.

MediaWorld propone per i suoi “X-mas Days” anche diversi gadget come hoverboard, robot per le pulizie domestiche, droni, indossabili per lo sport e tantissimo altro ancora. Offerte molto interessanti che permettono potenzialmente di risparmiare un po’ di soldi nell’acquisto dei regali di Natale.