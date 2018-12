Sottocosto di Natale di Euronics

Filippo Vendrame,

Natale è alle porte e le persone stanno correndo per acquistare gli ultimi regali da mettere sotto l’albero. Euronics vuole dare una mano a tutti i suoi clienti lanciando un ghiotto sottocosto. A partire dalla giornata di oggi 13 dicembre, i clienti della catena di elettronica potranno scegliere il regalo perfetto a prezzi vantaggiosi. Il sottocosto propone prodotti dei migliori brand di ogni categoria merceologica. Nel volantino della promozione, Euronics ha dedicato ben 8 pagine a spunti per i doni hi-tech adatti a tutti.

Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Samsung Galaxy J6 a 169 euro, il Huawei P20 Lite a 249 euro, il Samsung Galaxy A7 a 299 euro ed il Samsung Galaxy A6+ a 259 euro. Se l’obiettivo è acquistare un nuovo computer con il sistema operativo Windows 10, Euronics propone il Surface Pro con Intel Core i5 e 128 GB di SSD a 699 euro. In alternativa, il notebook HP 15-db0996nl è in saldo a 369 euro. Per gli appassionati di gaming, il bundle comprensivo della console Xbox One S 1 TB con il gioco Forza Horizon 4 è in vendita sottocosto a 199,99 euro. Il volantino del sottocosto di Euronics mette in evidenza anche alcuni televisori come il modello LG 49UK6400 con risoluzione 4K e HDR al prezzo di 449 euro.

Per chi fosse in cerca di un aiuto tecnologico in casa, Euronics propone il robot aspirapolvere iRobot Roomba 612 al prezzo di 229 euro. Offerte molto interessanti in vista del Natale. Il sottocosto è valido sia online che nei punti vendita aderenti.

Come tutte le promozioni sottocosto, i pezzi in offerta si intendono solamente sino ad esaurimento scorte. Solo i più rapidi potranno aggiudicarseli. Le offerte rimarranno valide sino al prossimo 22 di dicembre.