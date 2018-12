Microsoft, maglioni Windows 95 in regalo ai fan

Filippo Vendrame,

Microsoft non è nuovo ad iniziative curiose dedicate ai suoi fan. Lo scorso novembre, per esempio, la casa di Redmond aveva finalmente messo in vendita dopo una lunga attesa la speciale tuta “Xbox Onesie” dedicata ai possessori di una console Xbox. Tuta con grandi tasche in cui mettere i controller, con maniche pensate per non scivolare sui braccioli delle poltrone e con cappuccio extra-large in cui inserire comodamente gli auricolari. Un capo d’abbigliamento davvero “irrinunciabile” per i giocatori. Adesso, Microsoft ha deciso di mettere al centro dei suoi interessi Windows.

La casa di Redmond ha annunciato un nuovo maglione ispirato a Windows 95 giusto in tempo per la stagione natalizia. Sfortunatamente, non sembra che questo capo d’abbigliamento sia effettivamente disponibile per la vendita. Maglione che, invece, la società regalerà ad alcuni suoi fortunati fan su Twitter che sono stati scelti per l’occasione. A differenza di Xbox Onesie che presenta una serie di scelte progettuali rivolte ai giocatori, il “softwear” Windows 95 è un oggetto più da collezione che da utilizzo reale nella vita di tutti i giorni.

Trattasi, infatti, di un gadget nerd per i veri fan di Windows più che un capo d’abbigliamento tradizionale. Nonostante il design non sia dei più belli, sicuramente molti vecchi fan del sistema operativo della casa di Redmond vorrebbero poterci mettere le mani sopra.

Purtroppo, questi maglioni saranno dati a pochi fortunati ma non è da escludersi che in futuro Microsoft possa realmente mettere in vendita questo cimelio da collezione. Del resto, ci sono voluti due anni prima che la tuta Xbox Onesie potesse essere acquistabile e quindi tutto può ancora succedere.