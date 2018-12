Natale, arriva il sottocosto di MediaWorld

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il sottocosto di Natale. Con lo shopping natalizio che sta arrivando nella sua fase più calda, la catena di elettronica ha deciso di lanciare un periodo di ghiotti sconti su moltissimi prodotti. Le promozioni saranno valide sia online che nei punti vendita sino al prossimo 24 dicembre. Come in tutti i sottocosto, i prodotti in offerta si intendono sino ad esaurimento scorte. Dunque, solo i più rapidi potranno approfittarne.

Tra gli smartphone spicca immediatamente l’iPhone XS 64 GB proposto al prezzo di 979 euro. Da evidenziare anche il Huawei P20 Lite a 239 euro, oppure l’Honor View 10 Lite a 269 euro. L’iPhone X 64 GB, invece, è proposto sottocosto a 777 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’iPad 2018 32 GB WiFi al prezzo di 289 euro. Se l’obiettivo è acquistare un nuovo PC con il sistema operativo Windows 10, MediaWorld propone una piccola selezione di notebook molto interessanti. Per esempio, il modello HP 15-da0986nl con processore Intel Core i7 e 8 GB di RAM è venduto a 699 euro.

Gli appassionati di fotografia potranno rivolgere la loro attenzione verso la reflex Nikon D3400 proposta a soli 359 euro. Gli amanti del gaming, invece, potranno acquistare il bundle comprensivo della console Xbox One S con il gioco Forza Horizon 4 al prezzo di appena 199 euro. Costo di 279 euro per la console PS4 con un gioco e doppio controller.

Per chi vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica, MediaWorld propone una ricca selezione di televisori di ultimissima generazione progettati per chi ama la vera alta definizione.

Nel volantino del sottocosto di Natale di MediaWorld non mancano gadget come hoverboard, droni e robot per le pulizie domestiche. Infine, per chi vuole entrare nel mondo degli smart speaker, Google Home Mini è proposto al prezzo di 29,95 euro.