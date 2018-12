Honor 10 Lite arriva in Italia

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha comunicato la disponibilità in Italia del nuovo Honor 10 Lite, annunciato il 21 novembre in Cina. Come si intuisce dal nome si tratta della versione meno costosa del noto Honor 10, ma ci sono varie differenze in termini di design e specifiche. Il target sono i giovani, come spiega il Presidente George Zhao:

Honor si sforza di creare il miglior prodotto per i giovani di tutto il mondo. Honor 10 Lite è la nostra punta di diamante nel mercato globale degli smartphone con un design elegante, configurazione da top di gamma e in una fascia di prezzo accessibile.

Caratteristica comune agli ultimi smartphone del produttore cinese è la particolare lavorazione che permette di creare sfumature cromatiche per la cover posteriore in vetro. Lo schermo Full View da 6,21 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Il rapporto di aspetto 19.5:9 indica la presenza di un notch a goccia, una soluzione sempre più diffusa, in quanto consente di avere uno screen-to-body ratio superiore al 90%. I lati sono arrotondati (design 3D) in modo da consentire una presa più salda e confortevole. Altra differenza rispetto al “fratello maggiore” è il modulo fotografico posteriore ruotato di 90 gradi e disposti in verticale.

Galleria di immagini: Honor 10 Lite, immagini dello smartphone

La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 710, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Lo smartphone supporta la tecnologia GPU Turbo 2.0 che consente di migliorare le prestazioni durante il gioco senza incidere negativamente sui consumi. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8 e f/2.4. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 24 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. Non mancano le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come il riconoscimento automatico della scena.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di imrpnte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 2.0 e la batteria da 3.400 mAh con supporto alla ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Tre i colori disponibili al lancio: Sky Blue, Sapphire Blue e Midnight Black. Il prezzo è 239,90 euro. Gli utenti potranno acquistarlo sullo store Honor e nei negozi di elettronica a partire dal 3 gennaio 2019.