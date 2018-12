Fitbit OS 3.0, nuova versione per Ionic e Versa

Luca Colantuoni,

Il produttore californiano ha annunciato una nuova versione del sistema operativo installato sugli smartwatch Ionic e Versa. Fitbit OS 3.0 introduce novità importanti per la dashboard, nuove app di terze parti e ulteriori tool per gli sviluppatori che permettono di creare applicazioni più complesse.

Dopo aver effettuato l’aggiornamento, gli utenti potranno avere maggiori informazioni sulle statistiche e i dati più importanti riferiti alla salute e agli esercizi fisici. La dashboard mostra infatti la qualità del sonno, la quantità di acqua bevuta, il peso, le ore di attività e i battiti cardiaci. Fitbit ha inoltre aggiunto gli esercizi basati sugli obiettivi, per cui è possibile impostare il target desiderato, come il numero di calorie bruciate, la distanza percorsa e la durata per oltre 15 esercizi. Sullo smartwatch verranno mostrati le statistiche in tempo reale e i progressi.

Galleria di immagini: Fitbit Versa, immagini dello smartwatch

Fitbit App Gallery è stato aggiornato con 10 nuove app di terze parti. Quattro di esse (achu health, Couch to 5K, Genius Wrist e MySwimPro) sono già disponibili, mentre le altre sei (Charity Miles, FitBark, GOLD’S AMP, MINDBODY, Noonlight e TRX) arriveranno all’inizio del 2019. La più curiosa è FitBark, in quanto consente agli utenti di monitorare anche i parametri dei loro cani.

Sullo store, aperto nel 2017, sono state pubblicate app di oltre 44.000 sviluppatori. Il numero dovrebbe aumentare nei prossimi mesi grazie alle nuove API Exercise e Scientific che permettono di creare app più complesse, come Alpine Snow e Skateboard. Con il prossimo aggiornamento, previsto all’inizio del 2019, verrà introdotto un migliore monitoraggio per il ciclo mestruale (Female Health Tracking).