HTC Desire 12s, smartphone asimmetrico

Luca Colantuoni,

A distanza di circa nove mesi dall’annuncio dei Desire 12 e 12+, il produttore taiwanese ha presentato un terzo modello della serie. Si tratta del nuovo HTC Desire 12s con specifiche leggermente migliori del Desire 12. HTC ha stranamente cambiato il design della parte posteriore che ora farebbe storcere gli occhi agli amanti della simmetria.

La cover posteriore del Desire 12s possiede una doppia tonalità in modo simile ai Google Pixel 3. La parte superiore ha un colore uniforme, mentre quella inferiore è attraversata da linee orizzontali più chiare. Il lettore di impronte digitali è posizionato al centro, come nel Desire 12+, mentre il modulo fotografico è stato spostato verso destra e l’effetto visivo è piuttosto sgradevole. Lo schermo ha una diagonale di 5,7 pollici e una risoluzione HD+ (1440×720 pixel), quindi il rapporto di aspetto è 18:9. Non c’è nessun notch e le cornici hanno uno spessore abbastanza elevato.

La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 435, 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD. La fotocamera posteriore non è cambiata rispetto al Desire 12 (sensore da 13 megapixel e obiettivo con apertura f/2.2). Per quella frontale è stato scelto invece un sensore da 13 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.4. Entrambe hanno un flash LED. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. La batteria ha una capacità di 3.075 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia HTC Sense. Tre i colori disponibili al lancio: nero, argento e rosso. I prezzi sono 5.990 dollari taiwanesi (3GB+32GB) e 6.990 dollari taiwanesi (4GB+64GB), corrispondenti a circa 170 e 200 euro. Il Desire 12s è già in vendita a Taiwan. Non è noto se verrà distribuito anche in Europa.