PES 2019 Mobile disponibile per Android e iOS

Marco Locatelli,

Konami ha annunciato oggi che PES 2018 Mobile è stato aggiornato alla nuova versione PES 2019 Mobile potenziata dall’Unreal Engine 4. PES 2019 Mobile è disponibile ora in download gratuito su App Store per iPad, iPhone e iPod touch e su Google Play per dispositivi Android.

Questo motore , che fa il suo esordio in un gioco di calcio, – si legge sul comunicato stampa – permette di sperimentare sul proprio dispositivo mobile ogni emozione dello sport più popolare del mondo grazie a una grafica senza precedenti. PES 2019 Mobile vanta più di 8.000 diverse animazioni dei calciatori, tattiche di gioco uniche per le squadre, festeggiamenti dei giocatori e fisica del pallone e migliorati. Gli ulteriori miglioramenti presenti in questa app consentono di riprodurre alla perfezione le caratteristiche uniche che contraddistinguono ogni singolo calciatore.

PES 2019 Mobile permette ai giocatori di competere in differenti modalità che includono: “Match Locali” basati su sfide 1v1, “Local League” per creare tornei offline con gli amici, “Friend Match” per disputare una partita veloce con qualsiasi altro giocatore nella lista degli amici. La modalità “Online Match” consente, invece, di partecipare alle sfide mondiali negli eventi settimanali a premi.

PES 2019 Mobile include le licenze ufficiali di nuovi 12 campionati di Europa, Sud America e Asia, tra cui la Premier Liga Russa (in licenza esclusiva su PES), l’attesissima J. League giapponese e i campionati di Belgio, Scozia, Danimarca, Svezia, Portogallo, Turchia, Argentina, Cile, Thailandia e Cina.

Leggende esclusive come Beckham, Zico, Romario, e ulteriori celebri leggende come Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini, e Khan continueranno a essere disponibili anche in PES 2019. Ulteriori leggende verranno aggiunto nel corso della stagione.

La versione mobile di PES 2019 include anche nuove funzionalità myClub e campagne allineate a quelle presenti sulle versioni console, come per esempio quella dedicata a Batistuta. I calciatori che si sono distinti per le loro ottime prestazioni nel corso delle partite del weekend saranno disponibili tra i “Giocatori Consigliati” e le loro statistiche e le loro abilità saranno migliorate sulla base delle loro performance reali. Versioni speciali dei giocatori dei team più iconici, tra cui FC Barcellona e FC Liverpool, verranno resi disponibili nel corso della stagione.

I trasferimenti di mercato, le caratteristiche e le prestazioni dei calciatori verranno aggiornate ogni settimana. Ricordiamo che solo tre giorni fa Konami ha reso disponibile PES 2019 Lite, versione gratuita della sua ultima incarnazione calcistica.