Samsung aggiorna la linea The Frame

Antonino Caffo,

A poco dall’apertura del CES 2019, Samsung ha annunciato le versioni aggiornate della serie The Frame e Serif TV, che vedranno un miglioramento delle prestazioni grazie alla tecnologia QLED.

I nuovi schermi faranno il loro debutto alla fiera californiana e saranno gli assoluti protagonisti dell’area espositiva dello stand Samsung. Le due famiglie avrebbero dovuto già solcare gli scaffali dei negozi un anno fa, ma pare che il produttore non fosse realmente convinto delle prestazioni dei pannelli. Meglio allora finalizzare la tecnologia e aspettare 12 mesi in più, peraltro con un mercato che oggi è più che mai pronto alle bellezze del 4K next-gen.

Il passaggio da un pannello a LED o LCD allo standard QLED (fondamentalmente una versione proprietaria di Quantum Dot) vedrà aumenti significativi nel contrasto, accuratezza del colore e livelli di nero. Oltre alle immagini aggiornate, Samsung afferma che le versioni 2019 dei televisori includeranno l’assistente vocale Bixby e, nel caso di Serif TV, la modalità Ambient, apparsa su altri esemplari lo scorso anno. Un’altra novità per la versione 2019 di Serif TV è la più ampia disponibilità di vendita, visto che sinora i modelli erano praticamente una prerogativa di negozi di arredamento e non molto di elettronica.

Perché Samsung ha anticipato un paio di lanci così importanti qualche settimana prima? Probabilmente il motivo è nel clamore che ci sarà al CES in merito alle presentazioni di prodotti 8K, che potrebbero fare molta ombra alle tecnologie precedenti, che sono però ancora molto giovani. Uscire in anticipo con una notizia rispetto alla fiera significa porre un minimo di attenzione su quel che succederà a Las Vegas, per non far accentrare tutto su marchi, come LG e Sony, che si preparano a grandi annunci proprio nel campo TV.