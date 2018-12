Tesla perde un altro membro del Cda

Antonino Caffo,

Il senior director delle vendite globali e del marketing di Tesla ha lasciato la compagnia nel bel mezzo delle consegne di fine anno per passare a Airbnb. Dan Kim, arrivato alla corte di Elon Musk a gennaio, è resistito ben poco nella rampante ed evolutiva compagnia americana, senza nemmeno commentare la sua dipartita ma lasciando a LinkedIn l’incombenza di informare la rete dei contatti della nuova posizione.

L’ex membro del consiglio di Tesla è dunque adesso Direttore di Airbnb Plus, un servizio esclusivo dedicato agli alloggi di fascia alta, per i quali l’azienda effettua rilevazioni periodiche in una sorta di controllo qualità. La mossa, almeno per il momento, non ha avuto un grosso impatto su Tesla, che si era ben ripresa in borsa arrivando a toccare quote record negli utili del terzo trimestre. Anzi, l’entourage del gruppo afferma di poter andare anche oltre le più rosee aspettative, vista la prossima messa in commercio (per i clienti che l’hanno pre-ordinata) della berlina Model 3, la cui produzione è cominciata a settembre.

Lo stesso Elon Musk, nei giorni scorsi, ha messo in piedi una frenetica attività social, con molti tweet con cui ha tentato di incoraggiare i clienti a effettuare ordini e ricevere la consegna prima che il credito di imposta federale di 7.500 dollari per gli acquisti delle Tesla venga dimezzato a partire da gennaio.

Kim è il secondo responsabile commerciale a lasciare Tesla quest’anno. Prima di lui era toccato a Jon McNeill, ex presidente delle vendite globali, marketing, consegna e assistenza, entrato a far parte a febbraio di Lyft per diventarne Direttore operativo. Due mesi dopo, Robin Ren, già vice presidente delle operazioni nell’area Asia-Pacifico di Tesla, ha assunto il ruolo di vice presidente del commercio globale.