Google, un gioco per scoprire le tendenze del 2018

Matteo Tontini,

Definire il 2018 potrebbe non essere semplice per chiunque. Sebbene è possibile che a ognuno abbia lasciato qualcosa di diverso, Google mostra agli utenti che non c’è fine alle loro ricerche sul web: il colosso di Mountain View ha così voluto omaggiare l’anno che volge al termine con un gioco davvero piacevole. Nel suo Game of the Year 2018 è possibile testare la propria conoscenza delle tendenze di ricerca in un semplice formato click-to-choose.

Chi è apparso più frequentemente nei risultati di ricerca, Justin Trudeau o Justin Bieber? I cocktail artigianali sono stati cercati di più o di meno rispetto all’anno scorso? Cosa vogliono di più le persone, i cagnolini o i gattini?

Questa è la prima volta che Google rivela i suoi risultati sotto forma di gioco e, anche se non si basa su un gameplay chissà quanto articolato, Game of the Year 2018 è divertente al punto giusto (più che altro incuriosisce e spinge l’utente a fare più di una partita, grazie a una valutazione a punti).

Per cimentarsi nel gioco è necessario visitare questo indirizzo. Non è richiesto alcun indirizzo e-mail, basta digitare il nome del partecipante e si può cominciare a rispondere alle domande in sequenza proposte da Google, con un tempo limite di 10 secondi per ognuna; c’è anche un livello bonus che permette di guadagnare punti extra, attivabile solo dopo aver dato qualche risposta corretta. Una volta esaurite le tre vite a disposizione la partita termina, ma è possibile ricominciarne immediatamente un’altra o condividere il proprio risultato sui social.

Intanto BigG ha pubblicizzato il suo Assistente domestico con uno spot dedicato a Mamma, ho perso l’aereo, in cui Culkin è tornato a vestire i panni di Kevin.