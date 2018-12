Microsoft, il feature phone che non è mai arrivato

Filippo Vendrame,

Microsoft è gli smartphone sono stati un’accoppiata non certamente felice come tutti sanno. Eppure, la casa di Redmond, dopo aver acquisito la divisione mobile di Nokia, aveva in cantiere moltissimi progetti poi tutti abortiti. Tra i tanti progetti su cui il gigante del software stava lavorando c’era quello di un feature phone. Windows Central è riuscito a mettere le mani sul prototipo di questo particolare prodotto su cui Microsoft stava lavorando nel lontano 2015.

Il form factor è quello dei classici feature phone. Dunque, si tratta di un cellulare candy bar con una tastiera fisica. Esteticamente ricorda molto i tanti feature phone che Nokia ha immesso sul mercato e questo non deve sicuramente stupire visto che probabilmente la casa di Redmond è partita proprio da questi progetti per il suo modello incompiuto. Più interessante del design è il sistema operativo proprietario presente in questo modello. Le immagini mettono in evidenza che la casa di Redmond aveva scelto un’interfaccia che richiamava quella di Windows 10 Mobile.

Nella schermata Home sono addirittura presenti le caratteristiche Tile del sistema operativo mobile della casa di Redmond. Il telefono dispone di diverse app integrate, tra cui il solito telefono, SMS, contatti, foto, fotocamera, suonerie e un browser Web. In bundle sono incluse anche altre app Microsoft, tra cui Posta e Calendario, GroupMe e OneNote. Inoltre, il telefono viene fornito con alcuni giochi Gameloft, tra cui Spider-Man Ultimate, Asphalt ed altri.

Dal punto di vista hardware, questo feature phone di Microsoft non presenta caratteristiche particolarmente degne di nota. Il display dispone di una diagonale da 2,5 pollici, mentre la fotocamera presenta un sensore da appena 1,92 MP. La batteria, invece, dispone di una capacità di 1.200 mAh. La scocca, infine, era di semplice plastica.

Un prodotto sicuramente economico, destinato ad essere messo in vendita ad un prezzo estremamente basso come tutti i feature phone di Nokia.